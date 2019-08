Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord: Der erste Drache - Special

Auch auf dem Cover der Sammlung wurde man von dem Drachen der Premiere begrüßt. Auch wenn "Beneath Apple Manor" aus dem Jahr 1978 in der Regel als erster Dungeon-Crawler bezeichnet wird, konnte sich das in Pascal programmierte Wizardry bis heute viel stärker im Bewusstsein der Rollenspieler verankern. Das lag nicht nur daran, dass es nach der Premiere auf Apple II im Jahr 1981 auf deutlich mehr Systemen von C64 über GameBoy bis NES erschien und es als Reihe auf acht Teile bis 2001 schaffte. Es lag vor allem an einem Spieldesign, das auf den Grundlagen des damals populären Pen&Paper-Rollenspiels Dungeons & Dragons (D&D) von Gary Gygax aufbaute und das nicht nur Might & Magic, The Bard's Tale & Co, sondern auch japanische Entwickler inspirierte.So mächtig die spielkulturellen Einflüsse aus Asien heutzutage scheinen, von Final Fantasy über The Legend of Zelda bis Dark Souls, haben viele prominente Rollenspielreihen wie DragonWarrior aka DragonQuest (1986) oder Phantasy Star (1987) ihre Inspiration in westlichen Spielen gefunden. Was war so besonders an Wizardy, dass es selbst in Japan beliebt wurde? So seltsam das klingt: Es war zum einen die Magie des Anfangs, denn digitale Unterhaltung, die sich irgendwie mit Fantasy, Dungeons und heroischen Abenteuern im weitesten Tolkien'schen Sinne befasste, war ja gerade erst geboren. Es war auch sehr clever von Sir-Tech Software, diesen roten Drachen als Coverart zu nutzen.



Dungeons & Dragons lässt grüßen



Schon diese archetypische Echse auf der Box sorgte für Anziehungskraft in einer Zeit, als D&D immer beliebter wurde und es noch keine Demos oder Trailer gab. Aber Andrew ...auf Apple II wirkte die Kulisse 1981 sehr spartanisch, aber man konnte Orks immerhin sehen.



Mit dieser Gruppe zog man komplett ohne Tutorial oder Hilfen los, wurde aber nicht nur mit Texten und Linien abgespeist, sondern sah auch illustrierte Monster und Kisten sowie simulierte 3D-Korridore, die man schrittweise erkunden konnte. Als Aktionen hatte man lediglich Kampf, Abwehr, Zauber, Benutzen oder Flucht zur Verfügung. Auch wenn das heute schrecklich statisch anmutet, erzeugten Fallen, an die 50 Zauber und zufällig auftauchende Feinde innerhalb dieser spartanischen Kulisse für Spannung. Die Karte der Labyrinthe musste man übrigens selber zeichnen und sammelte stets Erfahrungspunkte, die mehr als statistische Vorteile brachten. Daran und an Auf dem NES kam 1987 mehr Farbe und Textur ins Spiel. Schon diese archetypische Echse auf der Box sorgte für Anziehungskraft in einer Zeit, als D&D immer beliebter wurde und es noch keine Demos oder Trailer gab. Aber AndrewGreenberg und Robert J. Woodhead konnten diese Neugier auch nach dem Spielstart befeuern, was allerdings weder an der schwachen Grafik noch der Soundkulisse lag, die beide eher unterlieferten. Man durfte allerdings eine Party aus sechs Abenteurern erstellen, was damals eine Neuerung war, denn in der Regel zogen bis dahin einsame Helden los. Man konnte aus mehreren Rassen wie Menschen, Elfen, Zwerge, Gnome oder Hobbits wählen, ihnen eine Moral von Gut, Neutral bis Böse zuweisen und ihnen Klassen wie u.a. Kämpfer, Priester, Magier und Dieb zuweisen.Mit dieser Gruppe zog man komplett ohne Tutorial oder Hilfen los, wurde aber nicht nur mit Texten und Linien abgespeist, sondern sah auch illustrierte Monster und Kisten sowie simulierte 3D-Korridore, die man schrittweise erkunden konnte. Als Aktionen hatte man lediglich Kampf, Abwehr, Zauber, Benutzen oder Flucht zur Verfügung. Auch wenn das heute schrecklich statisch anmutet, erzeugten Fallen, an die 50 Zauber und zufällig auftauchende Feinde innerhalb dieser spartanischen Kulisse für Spannung. Die Karte der Labyrinthe musste man übrigens selber zeichnen und sammelte stets Erfahrungspunkte, die mehr als statistische Vorteile brachten. Daran und ananderen Ähnlichkeiten erkennt man schon, warum die Idee zu diesem Spiel laut Greenberg aus einem College-Wettbewerb entstand, in dem es darum ging, D&D zu digitalisieren.



Elite-Klassen und verrückte Magier