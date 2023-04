I Am Jesus Christ: Die kuriosesten Jesus Christus-Spiele auf Steam - Special

I Am Jesus Christ

Als Jesus mit glühenden Händen und Laserstrahlen gegen Satan kämpfen? Nun, I Am Jesus Christ macht genau das möglich.

Didactic Jesus Game

Darf eigentlich in keinem Jesus-Spiel fehlen: Das Abendmal mit den Jüngern.

Das erste Spiel in unserem recht kunterbunt ausgewählten Menü voller Christlichkeit nimmt direkt mal den Mund voll: Inist der Titel das Motto, denn als Spieler schlüpft ihr hier tatsächlich in die Rolle des Messias höchstpersönlich. Die Entwickler vom kleinen Studio SimulaM aus Warschau versprechen, dass ihr spielerisch die Lebensgeschichte von Jesus nachspielen könnt und das Neue Testament selbst erlebt. Über 30 Wunder stehen im Mittelpunkt: Die Heilung von Blinden, die Besänftigung des Meeres und natürlich der Kampfgegen Satan in der Wüste (an die Bibelkenner unter euch: Gab es den wirklich?). I Am Jesus Christ sei eine Simulation, in der ihr bis hin zur Wiederauferstehung alle wichtigen Etappen von Jesus direkt mitbekommt.Bislang sind das aber in erster Linie eines: Versprechungen. Ob I Am Jesus Christ tatsächlich eine Messias-Simulation wird, das bleibt noch mindestens bis Ende 2023 abzuwarten, erst dann soll die Vollversion erscheinen. Allerdings haben die Macher bereits im Dezember 2022 einenveröffentlicht, der einen ersten Einblick in das Leben Jesus bietet. Hier zeigen sich dann die Problemstellen, die auch andere Spiele in dieser Liste teilen: Es ist nicht spannend genug und manchmal unfreiwillig komisch.Schon früh im Spiel sollen wir etwa 40 Tage in der Wüste fasten – und wenn das klappt, dann erscheint Gott vor uns. Das spielt sich genau so unterhaltsam, wie es klingt: Gar nicht. Kurz nachdem wir mit dem Fasten beginnen, taucht auch schon Satan auf und will uns zum Essen verleiten. Uns bleibt sowieso keine andere Wahl außer "Nö, kein Hunger jetzt" zu sagen, um uns anschließend mit dem Teufel höchstpersönlich anzulegen. Das Kampfsystem ist dabei völliger Unsinn und wenn wir mit Jesus anfangen Laserstrahlen zu schießen, können wir nicht anders, als zu lachen.Beabsichtigt ist das vom Entwickler eigentlich nicht, denn I Am Jesus Christ vermittelt stets den Eindruck, dass man hier ein ernstes Werk abliefern möchte. Gut, ganz getreu der Historie ist man dabei nicht, aber diesbezüglich steht man der Bibel schließlich in Nichts nach. Ein wenig Interpretationsfreiraum darf man dem Entwickler schon gewähren, aber irgendwie zündet I Am Jesus Christ so gar nicht – weder spielerisch, noch optisch, obwohl dafür die Unreal Engine 5 verwendet wird. Ein Augenschmaus ist der Jesus-Simulator jedoch keineswegs, auch wenn hin und wieder ein paar schicke Lichtszenerien über dem Monitor laufen. Trotzdem ist der Versuch von SimulaM wohl noch das zweitbeste Spiel in dieser Liste – was auch immer das über die anderen Vertreter aussagen mag.Noch einmal Jesus, aber jetzt in einem ganz anderen Stil:ist ein klassisches RPG-Maker-Rollenspiel, bei dem ihr gleich in verschiedene wichtige Rollen bekannter Bibelfiguren schlüpft: Jesus, Maria, Josef, die Apostel und viele mehr. Dabei müsst ihr zu jeder Zeit die richtige Entscheidung treffen und natürlich nicht der Sündeverfallen, denn ansonsten ist das Spiel vorüber.Viel Gameplay gibt es hier wieder nicht zu erleben. Stattdessen wird über einen Erzähler die Lebensgeschichte von Jesus wiedergegeben, während man selbst von A nach B läuft und Dialoge durchklickt. Die Gespräche lassen uns allerdings manchmal zweifeln, ob hier tatsächlich jemand ernsthaft ein biblisches Spiel erschaffen oder sich doch eher über die teils recht fantasievolle Geschichte von Marias unbefleckter Empfängnis und anderen Dingen amüsieren wollte.Nichtsdestotrotz lernt man in Didactic Jesus Game tatsächlich einige Dinge über Jesus, sofern man das überhaupt möchte. Nur spielt sich das halt erneut nicht gut: Selbst für RPG-Maker-Verhältnisse ist die Steuerung teils grausam und die gesamte Präsentation oft steril und langweilig.