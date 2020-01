Wer das Geld hat...





...hat die Macht, bis es in Kriegen kracht. In Zukunft kann man nicht nur Schiedsrichter oder Fußball-Weltmeisterschaften, Rüstungsfirmen oder Politiker kaufen, sondern auch Regierungen samt Außenpolitik. Imperial 2030 versetzt euch in die Rolle von anonymen Investoren, die bestimmen dürfen, ob die USA vielleicht Brasilien angreifen, ob Russland Panzer und Flotten baut oder Indien mal eben Australien überfällt. Das klingt nicht nur wie eine Variante von Risiko, sondern sieht nach dem ersten Aufbau mit der Weltkarte auch so aus, die in neutrale gelbe Gebiete, diverse Ozeane und farbige Fraktionen unterteilt ist.





Aber Mac Gerdts inszeniert die Eroberung der Welt wesentlich subtiler und spielmechanisch verzahnter als der rein militärische Klassiker aus dem Jahr 1957. Auch wenn das Aufrüsten und Krieg führen inklusive Panzer und Flotten relevant ist, die man aktiv von Gebiet zu Gebiet manövriert, besteht das Ziel des Spiels nicht in der territorialen Herrschaft oder Vernichtung der Gegner. Es geht in erster Linie um die clevere wirtschaftliche Ausbeutung der sechs Nationen. Man wählt weder Russland, China, Indien, Brasilien, USA oder Europa als permanente Fraktion, sondern spielt quasi mit allen, indem man ihnen Kredite verleiht.