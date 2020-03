Alone in the Dark: Urvater des Survival-Horrors - Special

Alone in the Dark

Gemeinhin wird Resident Evil gerne als Vater des Survival-Horrors gefeiert. Doch diese Ehre gebührt einem Klassiker, der bereits im Jahr 1992 für Gänsehaut und Grusel-Flair am Bildschirm gesorgt hat: Alone in the Dark. Wir werfen einen Blick zurück auf das prägende Werk von Infogrames und Frédérick Raynal, das nicht weniger als einen Meilenstein innerhalb der Action-Adventure markiert.

Entweder begab man sich mit Privat-Detektiv Edward Carnby oder Emily Hartwood auf die Suche nach einem antiken Klavier innerhalb des Anwesens. Während Ersterer von einem Sammler damit beauftragt wurde, erhoffte man sich als Nichte des verstorbenen Hausbesitzers Jeremy Hartwood Hinweise zu finden, warum er sich aus ungeklärten Gründen das Leben genommen hatte. Erst schrittweise kam man durch den Fund von Dokumenten dem düsteren Geheimnis des Anwesens auf die Spur, wurde auf der Suche nach dem rettenden Ausgang aus dem Spukhaus aber auch plötzlich mit übernatürlichen Kreaturen wie Zombies und Monster-Ratten konfrontiert.



Gehirnzellen als Waffe

Es ist schon auf eine gewisse Weise gruselig, wie viele Parallelen es zwischen Alone in the Dark und Resident Evil gibt. Es geht schon beim alten Herrenhaus los, das beiden Spielen als Schauplatz dient und wie dafür gemacht zu sein scheint, um Horror zu entfesseln. Während die Handlung beim Auftakt der Capcom-Reihe zeitlich Ende der Neunziger angesiedelt wurde, hat man sich bei Infogrames bewusst für ein Szenario im Louisiana der 1920er-Jahre entschieden – also einer Zeit, in der elektrischer Strom noch keinen Einzug in den Alltag hielt und entsprechend andere Lichtquellen wie Kerzen oder Fackeln genutzt wurden, um die Dunkelheit zu vertreiben.