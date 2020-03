Ski Sniper: "Killerspiel" mit USK18 für Switch? - Special

Ski Sniper heißt ein frischer Download-Titel im e-Shop der Switch. Was es mit dem Spiel auf sich hat, warum es so "anstößig" ist und was die USK dazu sagt, erfahrt ihr in unserem News-Spezial.

Im Visier: Die Sportler kommen die Schanze runter, man drückt ab.

Massaker mit Punkte-Boni und Blut im Schnee.

Hier ist es also: das Spiel, welches sich die Frontal-21-Reportagen und Pfeiffers der frühen 2000er erträumt haben. Ski Sniper. Denn damit kannste so richtig zeigen, was Videospiele für eine gewaltverherrlichende Sch**ße sind…Doch erstmal zur Erklärung: Ski Sniper stammt vom polnischen Indiestudio Crazy Rocks und wurde bereits 2017 auf Steam veröffentlicht, erregte aber kaum Aufsehen - nur 129 Bewertungen in knapp drei Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Am 28. Februar ist der Low-Budget-Titel im eShop der Switch gelandet - inklusive USK-18-Logo. Das hat mich doch sehr gewundert: Ein Spiel, dessen Inhalt das Erschießen von Sportlern ist? Mit USK-18-Logo auf einer Nintendo-Konsole? 4,99 Euro später konnte ich mir den Shooter genauer anschauen…Ski Sniper bietet exakt das, was der Name verspricht: Als Scharfschütze wählt man einen von neun Plätzen rund um eine Skischanze, von wo aus man die Sportler ins Visier nehmen möchte. Anschließend beobachtet man fünf Durchgänge, in denen meist ein, manchmal aber bis zu vier Skispringer einen Sprung ausführen. Dann legt man das Snipergewehr an, zoomt möglichst nahe heran, löst durch Luft-Anhalten eine Zeitlupe aus - und drückt ab. Bei einem Treffer schaltet das Spiel in eine billig wirkende Röntgenansicht, die an prominentere Sniper-Titel erinnert. Je nach Trefferzone (Kopf, Herz, Leber, Nieren, Oberschenkel, etc.) werden Dollar gutgeschrieben, Mehrfach-Kills sorgen für Multiplikatoren. Die Weite, welche der leblose, von altbackener Ragdoll-Physik bewegte Körper noch im Auslauf der Skischanze zurücklegt (und dabei eine Blutspur hinterlässt) spült noch ein paar zusätzliche Dollar in die Kasse. Man hört eine Fanfare und Applaus, anschließend kehrt man zurück ins Hauptmenü, wo die verdiente Kohle in bessere Gewehre (weniger Verwackeln, mehr Zoom) und Luft-Anhalte-Upgrades investiert wird. Das ist alles. Keine erklärende Geschichte, welche die Aktionen des Spielers in einen Kontext setzen könnte. Keine Feinde, nur „zivile“ Sportler. Kein schrille Comic- oder Pixel-Optik, sondern eine nüchterne, wenn auch grafisch sehr bescheidene Abbildung der Realität.Ich denke, wir sind uns einig: Niemand möchte zurück in die Zeit, in der jeder zweite Ego-Shooter indiziert wurde, wo thematisch ähnlich gelagerte Titel wie Silent Scope (wo aber auf Verbrecher geschossen wurde!) sofort auf die Index-Liste wanderten. Im letzten Jahr erhielt bekanntlich auch das extrem brutale Mortal Kombat 11 eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Darin gibt es aber auch: eine ausführliche Geschichte, düstere bis heldenhafte Figuren, nicht tödliche Schläge, unendliche viel Inhalt zum Freischalten. Bei Ski Sniper hingegen wundere ich mich: Der einzige Spielinhalt ist das Töten von Sportlern - klingt reißerisch, ist aber so. Und der Spieler wird für Abschüsse ganz konkret mit etwas Jubel-Sound und virtueller Währung belohnt. Das wäre in etwa so, als würde Exidys Arcade-Aufreger Chiller aus dem Jahr 1986 plötzlich als Download-Retrogame auf die Switch kommen…