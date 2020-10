Mario Kart Live: Home Circuit: Die Macher im Interview - Special

Mario Kart Live verknüpft die reale mit der virtuellen Welt.

Karthik Balar ist Mitbegründer der Velan Studios.

(Nintendo): "Im Kern geht es in Mario Kart Live: Home Circuit darum, eine Rennstrecke in den eigenen vier Wänden aufzubauen und das Kart auf dieser Strecke fahren zu lassen. Die Spielerfahrung ist daher maßgeblich von den Gegebenheiten des Raums abhängig, in dem gespielt wird. Entsprechend haben wir intensiv recherchiert, wie sich Räumlichkeiten und Häuser in verschiedenen Ländern unterscheiden. Außerdem haben wir natürlich selber zahlreiche Strecken gebaut und jede Menge Tests mit Prototypen durchgeführt.Ein Problem, auf das wir während der Entwicklung gestoßen sind, war das Fahren auf Teppichböden mit niedriger Geschwindigkeit. Für weniger erfahrene Spieler ist ein gedrosseltes Tempo hilfreich, doch in einigen Fällen konnte ein langsameres Kart nicht mehr über Teppiche fahren. Um sicherzustellen, dass Mario Kart Live: Home Circuit auf verschiedenen Böden gespielt werden kann, mussten wir verschiedene Ideen umsetzen. So haben wir beispielsweise das Drehmoment des Karts erhöht und anhand der Daten des Karts Optimierungen sowohl am Spielund als auch an der Leistung des Karts vorgenommen.Zusätzlich haben wir das Produkt so entwickelt, dass die Daten der Kamera und der Sensoren adaptiv beim Fahren in der Spielumgebung berücksichtigt werden. Außerdem wurde alles – von der Hardware und dem Kart bis zur Systemsoftware der Nintendo Switch – so optimiert, dass der Lag zwischen dem Video-Feed des Karts und dem Steuern minimal ist."(Velan): "Am Anfang standen wir vor jeder Menge Herausforderungen und ungelöster Probleme! Die Teams von Velan und Nintendo mussten eine völlig neue Spiel-Engine, neue Kerntechnologien für Computer Vision und Mixed Reality sowie ein neues Hardware-Design (das Kart ist eigentlich eine „Mini-Konsole“ auf Rädern) und vieles mehr entwickeln. Es war wirklich anspruchsvoll, in dieser neuen Art von Mixed Reality ein Erlebnis zu schaffen, das für junge Spieler zugänglich und gleichzeitig für erfahrene Spieler fordernd ist."(Nintendo): "Grundsätzlich gibt es zwei Gründe dafür. Der erste ist, dass Spieler in Mario Kart Live: Home Circuit das Kart steuern, während sie auf den Bildschirm ihrer Nintendo Switch schauen. Als wir im Rahmen von Fokusgruppentests Kinder damit im Freien spielen ließen, liefen einige Kinder dem Kart nach, während sie auf den Bildschirm der Konsole schauten. Der zweite Grund ist, dass wir die Kamera für eine optimale Nutzung im Haus kalibriert haben. Das helle Licht im Freien kann dazu führen, dass Details auf dem Bildschirm nicht mehr erkennbar sind und das Kart schwer zu kontrollieren ist. Da diese Kombination von Videospiel und einem echten Kart eine neue Spielerfahrung darstellt, war uns wichtig, dass Spieler auf sichere Art und Weise spielen können.Auch in Innenräumen gibt es viele Möglichkeiten, lustige, einzigartige Rennstrecken zu erstellen. Man kann Tische oder Stühle mit ausreichender Höhe als Tunnel nutzen und die Rennstrecke mit verschiedenen Dingen aus der eigenen Wohnung dekorieren. Ich hoffe, dass vieles ausprobiert wird."(Velan): "Bereits erstellte Strecken können nicht gespeichert und dann wieder geladen werden. Der Grund dafür ist ein grundlegendes Problem bei der Streckenerstellung: Selbst wenn die Layouts ähnlich sind, machen kleinste Unterschiede bei der Platzierung der Tore und die gewählte Form jede erstellte Strecke einzigartig. Aus diesem Grund war es uns wichtig, das Erstellen einer Strecke so einfach wie möglich zu gestalten. Man kann eine einfache Strecke in weniger als einer Minute erstellen – oder so viel Zeit aufwenden, wie man möchte, um eine seinen Vorstellungen entsprechend gestaltete Strecke mit der gewünschten Schwierigkeit zu erschaffen."