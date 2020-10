Technos, die schon im NES-Titel Street Gangs (US-Name: River City Ransom) die Fäuste fliegen ließ und in weiteren Sidescroll-Kloppern und Action-Sportspielen auftrat.

So sah das europäische NES-Cover von Nintendo World Cup aus. Viele Spieler kamen aber auch über ein 3-Spiele-Modul (mit Super Mario Bros. und Tetris) mit dem Titel in Berührung.

Für den westlichen Release im Folgejahr wurden die Dialoge entfernt und die Schulmannschaften durch 13 Nationalteams ersetzt: USA, Holland, Japan, Frankreich, Russland, Mexiko, England, Spanien, Brasilien, Deutschland (damals noch als W. Germany im Spiel), Argentinien, Italien und natürlich Kamerun. Warum natürlich Kamerun? Weil der afrikanische Überraschungs-Viertelfinalist der WM 1990 im Spiel als erster Widersacher und Prügelknabe herhalten musste und sich deshalb als Standardgegner ins Gedächtnis vieler NES-Kicker eingebrannt hat. So ein 16:0 in gerade mal acht Minuten Spielzeit (allerdings ticken die Sekunden im Spiel etwas langsamer) ist halt was für die virtuellen Fußballgeschichtsbücher. Nintendo World Cup litt wie so mancher Titel seiner Zeit unter unschönem Sprite-Flackern, war spielerisch aber Champions League: Der Arcade-Sport hielt sich nur an wenige Regeln (Einwurf, Abstoß, Anstoß), ließ das Abseits aber im…äh… Abseits stehen und schickte den Schiri in Frührente. Es konnte (und sollte) nach Herzenslust gerempelt und getreten werden. Warten die zwei Knöpfe des NES-Controllers im Angriff für Pass und Schuss reserviert, wurden sie in der Defensive zu Bodycheck und Blutgrätsche umfunktioniert. Manche Attacke verwandelte den gegnerischen Spieler nur für kurze Zeit in einen bewegungsunfähiges Stück Pixelsalat, andere knockten ihn gleich ganz aus. Dann konnte aus dem 6-gegen-6 für eine Weile ein 6-gegen-3 werden - erst nach dem nächsten Tor erwachten die niedergefoulten Rasenkrieger aus ihrer Besinnungslosigkeit.