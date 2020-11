NBA Jam (Oldie): Arcadesport in Perfektion - Special

Boomshakalaka! 1993 gelingt Midway - zuerst in der Spielhalle, dann auf den Konsolen - ein Geniestreich: NBA Jam packt die beste Basketball-Liga der Welt in ein Videospiel, das noch mehr Spaß macht als die sportliche Vorlage.

s programmierte Midway ein Arcade-Sportspiel, das nicht nur unwiderstehlich aussah, sondern auch spielerisch innovative Wege beschritt. Auch in Deutschland erreichte der Ballsport in dieser Zeit ungeahnte Beliebtheitssphären: Via DSF wurden die Spiele oder wenigstens die Zusammenfassungen in heimische Jugendzimmer gesendet und Detlef Schrempf, der beste deutsche Basketballspieler seiner Generation, wurde 1993 zum ersten Mal zum All-Star-Game eingeladen, und zwar zu jenem Ost-West-Wettstreit, bei dem auch jenes Videospiel enthüllt wurde.

So habt ihr NBA Jam vermutlich nicht in Erinnerung: Auf dem Game Boy litt das NBA-Flair doch merklich.



Die allermeisten von uns kennen das Kultspiel aber vermutlich vom Mega Drive oder dem Super Nintendo - und kamen allein schon wegen dieses Titels nicht um ein Multitap herum. Denn NBA Jam war im Mehrspieler-Modus tatsächlich unfassbar spaßig. Es ging stets Zwei-gegen-Zwei, Fouls gab es nicht und im Aus landete der Ball auch nur selten. Stattdessen: mutige Dreier, pfiffige Steals (Stockton!), herrlich absurde Dunks. Die simple Steuerung (zwei Buttons für Wurf/Sprung und Pass/Steal) in Kombination mit vereinfachten Regeln (Shot-Clock und Goaltending ja, Freiwürfe und 3-Sekunden-Regel nein) gestaltete den Einstieg denkbar einfach. Zudem galt: Mein Spieler bleibt mein Spieler! Wer allein spielte, forderte vom CPU-Kollegen auf Knopfdruck den Ball, wechselte aber nicht die Sportler. Und zu zweit gab es ohnehin keine Diskussion bei nur zwei Athleten. Doch halt, das stimmt nicht ganz - bei der Teamwahl ging es hoch her: Wer darf Pippen nehmen, wer muss Grant wählen? Wer steuert Robinson, wer den anderen…? NBA Jam erschien zuerst in der Spielhalle, und zwar auf Midways T-Unit-Arcadeboard, auf dem u.a. auch Mortal Kombat 1&2 liefen. Mark Turmell, Designer und Lead Programmer des Spiels, verriet in einem interessanten Bericht für arsTECHNICA , dass Midway insgesamt 27.000 Stück der Vierspieler-Automaten verkaufen konnte - und diese innerhalb des ersten Jahres die astronomische Summe von einer Milliarde US-Dollar Umsatz machten. Aufgrund dieses Erfolgs wurde der Funsport-Pionier u.a. als „Tournament Edition“ mit zusätzlichen NBA-Stars und geheimen Charakteren für zig Systeme umgesetzt - z.B. für den Atari Jaguar oder Nintendos ollen Game Boy. Kleine Anmerkung meinerseits, der sich als Knabe letztere Version zugelegt hatte: Es saugt beinahe den kompletten Spielspaß aus NBA Jam, wenn sich die Turbo-Taste auf dem Startknopf befindet, coole Manöver sind damit fast unmöglich!

„NBA Jam ist so realistisch - es ist, wie wenn du echten Basketball auf deinem Fernseher steuern kannst“. Das behauptete einer der Werbeslogans vom Original-Arcadeflyer 1993. Doch ich möchte anmerken: Das war gelogen! Denn NBA Jam war besser als echter Basketball und damit besser als die Realität! So wie Rocky geiler als jeder echte Boxkampf war - kein Taktieren, keine Deckung, sondern 12 oder gar 15 Runden volles Mett gegen die Rübe. Analog dazu gab es in NBA Jam keine Schlussviertel voller Freiwürfe, kein langes Passen um die Dreierlinien herum - stattdessen tonnenweise überzogene Dunks, rasante Fastbreaks oder Monsterblocks. Passend zur vielleicht prickelndsten Phase der nordamerikanischen Profi-Liga mit ihren Weltstar Michael Jordan, dem Hype um das US-Dream-Team, den Pippens, Malones, Millers, Ewings, Shaqs, Stocktons, Barkleys, Robinsons oder Olajuwon