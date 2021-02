Discworld: Das lustigste Spiel der Welt? - Special

Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romane sind ein Phänomen der Fantasy-Literatur. Bereits 1995 erblickte mit dem schlicht Discworld betitelten Adventure ein Point-&-Click-Abenteuer der besonders guten Art das Licht der Welt. Gut wohl auch deshalb, weil der Meister selbst an der Entwicklung beteiligt war. Blickt mit uns zurück auf einen PUR-Klassiker voller Lachsalven und Juxraketen.

Rincewind hat ein Händchen für unglückliche Situation - im Hintergrund naht schon der Drache.



Der zweite Versuch Ohne nun in eine Humor-Analyse abzudriften, bleibt festzuhalten: (Selbst-) Gespräche sind in Videospielen meist die Grundlage für besonders lustige Momente. Das gelingt natürlich auch Rollenspielen - teils den seichten mit Mario oder der South-Park-Bande, teils Schwergewichten wie Fallout oder Planescape Torment - oder sogar Actionspielen. Nicht wenige Leser zählen vermutlich Rares ordinären Eichhorn-Actioner Conker’s Bad Fur Day oder die mal feingeistigen, mal zynischen Portal -Titel zu ihren lustigsten interaktiven Erlebnissen. Aber im klassichen Point’n’Click-Adventure, wo nicht nur dem Nachdenken, sondern auch dem Umherirren, Ausprobieren und Scheitern ein besonderer Reiz innewohnt, besetzt der Humor oft eine Schlüsselrolle. Und wenn dann die bizarr-schrullige Scheibenwelt des britischen Fantasy-Autors Terry Pratchett eine unwiderstehlichte Liason mit diesem Genre eingeht, kennt das Schmunzeln, Staunen und Kringeln kein Halten mehr.

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Discworld als lustigstes Computer- und Videospiel überhaupt? Für so eine gewichtige wie gewagte Aussage fehlt mir schlicht die allumfassende Adventure-Expertise. Deshalb auch das Fragezeichen. Ich habe mit Rufus (aus der Deponia -Reihe) Tränen gelacht, köstliche Wortgefechte mit Guybrush (aus Monkey Island ) ausgetragen oder dem Tentakel (aus Day of the Tentacle ) gehuldigt, aber eben weder Toonstruck noch Sam & Max oder Simon the Sorcerer durchgespielt. Daher: Discworld ist ganz einfach mein persönliches Humor-Highlight, wenn es um Videospiele geht. Was aber anhand der Aufzählung sehr deutlich zu Tage tritt: Das Adventure ist mit ziemlicher Sicherheit das lustigste Genre! In keiner anderen Spielart stehen Albernheiten und Komik so sehr im Vordergrund, zudem bieten sich bei der falschen Benutzung oder Kombination von Inventar-Gegenständen unzählige Gelegenheiten, den Spieler selbst auf die Schippe zu nehmen. Und natürlich: Dialoge, Dialoge, Dialoge.