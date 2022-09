PlayStation VR2 : PlayStation VR2 – wir haben gespielt! - Special

Ein neues Qualitätslevel für VR-Spiele? Bringt die Playstation VR2 endlich aufwendige Virtual-Reality-Spiele mit bisher ungekannter AAA-Grafik? Wir haben Sonys neue VR-Brille für die PS5 schon vor der Tokyo Game Show ausgiebig ausprobiert. In der Vorschau verraten wir, ob Resident Evil Village, das exklusive VR-Spiel Horizon Call of the Mountain und weitere Titel von Neuerungen wie dem Eye-Tracking profitieren.

Endlich wieder AAA in Virtual Reality

Mehr Grafikpracht dank Eye-Tracking

In Horizon Call of the Mountain lassen sich Pflanzen aus dem Weg drücken, was die Welt sehr glaubwürdig erscheine lässt.

Zeitgemäßes Raumtracking

Da ist das Ding. Unser VR-Profi Jan darf die PSVR2-Hardware in London ausgiebig benutzen.

Anderthalb Jahre nach der ersten Ankündigung der PlayStation VR2 lässt Sony endlich die Katze aus dem Sack – und erste Spiele-Journalisten Probe spielen. In der Londoner Europa-Zentrale konnten wir Sonys neue VR-Brille für die PS5 endlich selbst aufsetzen, um in erste große Spiele abzutauchen. Etwa das PSVR2-exklusive Prestige-Projekt Horizon Call of the Mountain . Oder Resident Evil Village , das ebenfalls nur auf Sonys neuem Headset einen VR-Modus bekommt.Auch den Survival-Horror The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution und die Umsetzung von Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge haben wir Probe gespielt. Einen Preis oder genauen Termin für die VR-Brille verriet Sony erneut nicht. Bekannt ist aber bereits ein Launch-Fenster Anfang 2023. In London sollte sich ohnehin alles um die Spiele drehen. Trotzdem war es natürlich unheimlich spannend, technische Neuerungen wie das gar nicht so leicht umzusetzende Eye-Tracking und seinen Effekt auf die Spiele zu testen.Sony verspricht schließlich eine völlig neue Grafikqualität dank "Dynamic Foveated Rendering": Nur die von der Pupille anvisierten Bereiche werden in voller Detailschärfe gerendert. Dass der Rest unschärfer und detailarm bleibt, spart eine Menge Rechenpower, die voll in ein flüssiges Bild gesteckt werden kann. Die Screen-Auflösung ist mit 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge schließlich nur leicht höher als bei der Meta Quest 2. Mit höherer Supersampling-Auflösung an der richtigen Stelle ließe sich trotzdem einiges an Detailschärfe erreichen.Interessant war zudem, das neue Inside-out-Tracking für freie Bewegungen zu erleben. Und natürlich die unkomplizierte Einrichtung des Spielfelds. Statt eines Kabelsalats wie bei der ersten PlayStation VR war nur noch ein USB-C-Kabel nötig, das in die Front der Playstation 5 gestöpselt wurde. Es hing angenehm leicht vom linken hinteren Teil des Kopfbügels herunter. Die Position wirkte ebenfalls passend. Gerade bei Drehungen verhedderte ich mich natürlich trotzdem gelegentlich, doch für ein verkabeltes Headset störte die Strippe angenehm selten.Zu Beginn sah ich mich ein wenig um, damit die vier eingebauten Kameras ein 3D-Gitter des Raums aufbauen konnten. Auch Hindernisse wie Tische oder Personen werden darin registriert. Nach einer Berührung des Bodens konnte ich mich frei und präzise in einem virtuellen Zimmer bewegen, also ähnlich wie bei der Meta Quest 2 oder anderen modernen VR-Systemen. Im Menü gibt es sogar eine globale Einstellung für stehendes oder sitzendes Spielen. Das Passthrough-Bild in die abgefilmte Außenwelt probierte ich ebenfalls schon aus: Es ist zwar schwarzweiß und nur leicht schärfer als das der Quest 2. Um kurz in die reale Welt zu schauen oder für einfache AR-Spiele sollte es aber völlig ausreichen.Das Augentracking wird ähnlich unkompliziert eingerichtet: Anhand zweier zwinkernder Comic-Augen sah ich die Positionen meiner Glubscher und schob die Linsen stufenlos mit dem Rädchen links oben in Position. Gespannt war ich natürlich auch auf die haptischen Effekte. Die PSVR2-Controller bieten schließlich nicht nur den von der PS5 bekannten Gegendruck der Trigger, sondern sogar Vibrationen in der VR-Brille! Wie all das in den Spielen auffällt, steht auf den kommenden Seiten.