Snake Rattle N Roll: Isometrischer Hüpf-Klassiker von Rare - Special

Die isometrische Grafik vermittelt das Gefühl von Höhen und Tiefen sehr gut. Hier sieht man einen gefürchteten Feind: den rosa Klodeckel.

Der Spielablauf ist prinzipiell simpel: Per Steuerkreuz dirigiert man seine pixelige Schlange in acht Richtungen durch aus Blöcken zusammengebaute Areale - weil die Figur auch noch springen kann, fühlte sich das Spiel damals tatsächlich sehr dreimensional an. Der andere Actionknopf - das NES hatte ja nur zwei davon - löst einen Zungenschlag aus: So kann man Gegner erledigen, Gullideckel zu Bonusleveln öffnen und kleine bunte Kugeln verspeisen, die keck durchs Level rollen. Das sind die oben bereits erwähnten Nibbley Pibbleys: Sie kommen in drei Farben vor - die gelben Bälle sind die nahrhaftesten, ansonsten nimmt die rosa Schlange durch das Verspeisen von rosafarbenen und die blaue Schlage durch den Verzehr von blauen Kugeln rascher zu. In jedem Level haben die Nibbley Pibbleys einen anderen Kniff, um den Spieler zu narren: Es gibt wild hüpfende Flummis, Kugeln mit Beinen oder Flügeln, Nibbley Pibbley mit Propellern und sogar eine Unterwasser-Form, die an Fische erinnert - dadurch gestaltet sich die Hatz nach der leckeren Beute in jeder Stage ein bisschen anders. Manchmal ist euer Hunger sogar gefährlich - einige Nibbley Pibbleys entpuppen sich als Bomben kurz nachdem sie aus einem Kugelspender gepurzelt sind; von diesen freundlichen Automaten steht in fast jedem Level einer herum - damit man auch nach Feindkontakt wieder ein paar Pfunde auf die Schlangenrippen packen kann.