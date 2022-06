Windows 11: Windows 11 22H2 im Test: Was bringt das Update für den PC? - Special

Im Oktober letzten Jahres hat Microsoft sein neues Windows 11 an die PC-Gemeinde ausgespielt, im Herbst 2022 soll nun das große Update-Paket 22H2 an allen Ecken und Enden des Betriebssystems feilen. IMTEST.de-Windows-Experte Sandro hat sich das 22H2-Update für 4Players ausgiebig angeschaut und klärt im Test natürlich auch darüber auf, inwiefern wir Spieler von den Neuerungen profitieren.

Spieleleistung unter Windows 11 22H2 im Test: Einen Tick schneller

Bilder pro Sekunde: Ergebnis-Tabelle für das Notbebook Razer Blade 17 2022.

Bilder pro Sekunde: Ergebnis-Tabelle für einen Desktop-PC mit Core i9 12900-Prozessor.

Büro & Co.: Kann Windows 11 zu Windows 10 aufschließen?

Kopier-, Boot- und Browser-Zeiten von Windows 10, 11 und 11 22H2 im Vergleich.

Akku: Dank 22H2 unterwegs länger zocken?

Akkuleistung eines Mittelklasse-Laptops bei diversen Disziplinen – mit Windows 11 22H2.

Netzwerkleistung: 22H2 messbar flotter

Im Herbst steht wieder einmal ein großes Windows-11-Update an: 22H2 alias Sun Valley 2. Vor allem mehr Leistung und neue Funktionen stehen bei Microsoft im Fokus. Für 4Players haben wir uns bereits eine Preview-Version angeschaut und ausprobiert, ob die neuen technischen Features wie SMB-Komprimierung und Effizienzmodus tatsächlich mehr Frames bringen.Die Benchmarks rund um 22H2 haben wir mit einer nahezu finalen Version auf verschiedenen PCs durchgeführt. Neben dem Fokus auf bessere Leistung in Games machten wir auch Prüfungen, die zeigen sollen, ob sich im Vergleich zur Urversion von Windows 11 auch Vorteile hinsichtlich der Performance im Arbeitsalltag, bei der Akkulaufzeit und der Netzwerkgeschwindigkeit zeigen. Konkret standen folgende Prüfpunkte auf dem Zettel:Microsoft verspricht mit dem kommenden Windows-Update einen Leistungsschub, vor allem beim Spielen und bei hoher Last. Immer her damit, Frames per Second kann man schließlich nie genug haben. Auf einem aktuellen Gaming-Notebook mit High-End-Komponenten und anderen Konfigurationen haben wir gemessen, ob und wie viel sich bei der Spieleleistung getan hat.Wie schlägt sich Windows 11 22H2 im Vergleich zu Windows 11 im Umgang mit Software wie Microsoft Office, Adobe Creative Suite oder Videokonferenz-Tools?Wie schonend geht Windows 11 22H2 mit den Batterien von Notebooks um? Halten Laptops unterwegs länger durch?Vergleicht man Windows 10 und 11 hinsichtlich der Spieleleistung, sind die Unterschiede minimal. Nur in bestimmten Fällen hat Windows 11 die Nase vorn. Und selbst dann ist der Leistungsgewinn kaum spürbar und bewegt sich zwischen 1 bis 2 Bildern pro Sekunde. Bekommen wir mit 22H2 mehr? Die Tests, durchgeführt auf einem Highend-Notebook von Razer (Razer Blade 17 2022) und einem ebenfalls ordentlichen bestücktem Desktop-PC Marke Eigenbau (Core i9 12900K, 32 GB DDR5 RAM, GeForce 3090), spuckten folgende Zahlen aus, die ihr in den Tabellen rechts seht.Im Durchschnitt sämtlicher Benchmarks legte Windows 11 22H2 also um genau ein Bild pro Sekunde zu. Je nach Spiel waren es mal ein, mal zwei Frames per Second mehr. Einzige Ausnahme war Forza Horizon 5 das in 4k-Auflösung mit 72 FPS nicht schneller als unter Windows 11 lief. Spielt das bei Werten von flüssigen 50 FPS und mehr eine Rolle? Sicher nicht. Aber wir sollten nicht zu gierig sein und uns über jeden kleinen Leistungsschub freuen, oder?Bei IMTEST bemerkten wir im vergangenen Jahr beim Benchen von typischer Office-Software, dass Windows 11 im Vergleich zu Windows 10 nicht dramatisch, aber doch messbar hinter seinem Vorgänger zurückhing. Alles in allem war Windows 11 gegenüber Windows 10 um rund 4 Prozent langsamer. Im Alltag ist das zwar kein großes Thema, dennoch sind wir schon der Meinung, dass ein neues Betriebssystem nicht langsamer als die vorige Version arbeiten sollte. Hat sich mit 22H2 in dieser Beziehung etwas getan? Um das herauszufinden, haben wir die gleichen Tests mit dem gleichen Mittelklasse-Notebook erneut durchgeführt. Die erfreulichen Ergebnisse seht ihr in unserer Grafik.Microsoft und die Hardware-Hersteller waren offenbar in den letzten Monaten fleißig und haben an den Treibern geschraubt. Denn die Leistung von Windows 11 22H2 liegt jetzt nicht nur auf dem Niveau von Windows 10, sondern teilweise sogar darüber.Eines muss man Windows 11 lassen: Notebooks halten mit dem neuen Betriebssystem deutlich länger durch. Bei einem Test auf einem Mittelklasse-Notebook konnten wir im Vergleich zu Windows 10 beispielsweise 20 Minuten länger Netflix streamen. Spart Windows 22H2 womöglich noch mehr Energie? Schließlich könnten auch bei diesem Thema optimierte Treiber eine Rolle spielen. Werfen wir einen Blick auf die Messergebnisse.Okay, die Verbesserungen sind zwar nicht so groß wie beim Schritt von Windows 10 zu Windows 11, aber durchaus nohc messbar. Im Alltag werden die wenigen Zusatzminuten aber wohl kaum auffallen. Aber auch hier gilt: Manchmal kann eine Minute mehr oder weniger verdammt wichtig sein.Erstmals haben wir auch die Netzwerkleistung unter die Lupe genommen. Dazu kopierten wir mehrmals einen 500 MB-Ordner per WLAN von einem PC zum anderen. Im Ordner enthalten waren unter anderem Fotos, Dokumente und Installationsdateien. Für den Test kamen zunächst zwei identische Rechner mit Windows 11 und anschließend mit Windows 11 22H2 zum Einsatz. Das beachtliche Messergebnis: Windows 11 brauchte dafür 31 Sekunden, nach dem Update auf 22H2 waren es nur noch 27 Sekunden.Tatsächlich sorgt die von Microsoft versprochene Netzwerkoptimierung also für ein ordentliches Leistungsplus. Im Schnitt 4 Sekunden schneller flitzen die Daten durchs WLAN. Für die meisten von uns sicherlich kein Grund auszuflippen, wer aber oft große Datenpakete übers heimische Netzwerk verschiebt, muss seinen Tee mit 22H2 etwas schneller trinken. Unser Fazit lautet: Wir haben nicht erwartet, dass Windows 22H2 aus einem lahmen Rechner einen Boliden zaubert. Und das ist auch nicht eingetreten. Dennoch müssen wir Microsoft an dieser Stelle loben: Neben neuen Funktionen wie dem auferstandenen Windows Media Player und dem runderneuerten Task-Manager hat Microsoft auch unter der Haube geschraubt. Die Verbesserungen hinsichtlich Performance und Ausdauer fallen zwar nicht spektakulär aus, sind aber definitiv messbar. Da das Update im Test unabhängig davon stabil lief und uns keine Fehler aufgefallen sind: Sobald das 22H2 erscheint, spricht nichts dagegen, es sofort zu installieren.Diesen Artikel haben die Kollegen IMTEST.de für uns erstellt. 