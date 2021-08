Kirby's Dream Land: Kleiner Knödel ganz groß - Special

Socke81 schrieb am 06.08.2021 um 14:23 Uhr

Ich kann mich noch gut daran erinnern die NES Version gespielt zu haben weil es so ein merkwürdiges Erlebnis war. Wie es damals so üblich war habe ich mir das Spiel von irgendjemanden aus der Schule ausgeliehen ohne es gekannt zu haben. Also rein damit und los gehts. Wenn ich mich richtig erinnere war ich nach 1-2 h beim Endgegner. ICH BIN NICHT EIN MAL GESTORBEN! Für den Endgegner habe ich ein paar Versuche gebraucht aber die Balance in dem Spiel war ja total kaputt. Keine Ahnung was der Schulkamerad dafür bezahlt hat. Damals waren ja 100 - 150 DM normal.