VRHQ Hamburg: Treffpunkt für virtuelle Welten - Special

Lust auf eine Seilbahn ohne Seil? (Skyride)

Leilani Franco tüftelte für ihren "Digital Circus" an Motion-Capture-Aufnahmen.

Nicht nur die VR Nerds haben hier ihre Räumlichkeiten und eine Location-Based-Version des Shooters Tower Tag in der Spielhalle. Auch andere Studios und Tüftler arbeiten in den Räumlichkeiten am Sandtorkai auf mehreren verwinkelten Stockwerken an ihren Projekten. Dazu gehört z.B. die räumliche Sound-Abmischung bei Double Shot Audio oder der Verein nextReality.Hamburg, der im November seine "XRcon" mit Preisverleihung für den jährlichen Entwickler-Contest abhält. Auch Pokémon-GO-Hersteller Niantic hat mittlerweile ein BüroIm Erdgeschoss befindet sich eine für die Öffentlichkeit zugängliche VR-Arcade mit Event-Space. Dort lassen sich mit einem einzelnen Ticket (Access Pass) verschiedene Attraktionen für rund 29 Euro besuchen (je nach Rabatt-Aktion auch günstiger). Neben historischen VR-Exponaten wie dem frühen „Socket-HMD“-Headset von Oculus-Gründer Palmer Luckey springt vor allem eine Seilbahngondel ins Auge, die ein wenig surreal in der Saalecke herumsteht - ganz ohne Seil oder Aufhängung.In ihr stülpt man sich ein VR-Headset über und kann 360-Grad-Drohnenaufnahmen der Firma Spherie begutachten, so dass man praktisch virtuell durch Hamburg schwebt. Weitere Attraktionen umfassen z.B. ein VR-Konzert ( Noys VR ), ein VR-Kino mit verschiedenen 360-Grad-Inhalten ( Spice VR ) oder eine wissenschaftliche Reise durch das DESY-Labor (The Gate). Die nächste Station auf unserer Tour durchs VRHQ führte in die Gemeinschaftsbüros: Da unser Besuch schon einige Wochen zurückliegt, waren noch nicht all zu viele Mieter aus dem Home-Office zurückgekehrt. Bereits wieder vor Ort war u.a. "Schlangenmensch" und Weltrekordhalterin Leilani Franco, die gearde vor dem Monitor am Feintuning aufgenommener Motion-Capture-Daten tüftelte.Natürlich spielen sich nicht alle Phasen ihrer Arbeit am Schreibtisch oder vorm Rechner ab: Nebenan lag noch ihr Anzug parat, mit dem sie geschmeidige Bewegungen oder auch Verknotungen in Grenzbereichen der menschlichen Bewegung aufnimmt. Nach Auftritten im Cirque du Soleil oder in Talentshows verlagerte sie ihren Fokus stärker auf die Filmproduktion wie im Kurzfilm Eelan oder Virtual-Reality-Installationen beim Festival VRHam! In diesem Jahr schließlich gründete sie die Motion-Capture-Firma Digital Circus , die animierte Charaktere auch in Blender, der Unreal Engine, Unity oder Maya nachbearbeitet.