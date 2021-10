Sonic The Hedgehog (Klassiker): Maskottchen & Millionenseller - Special

h habe mich erst 1999 mit Sonic Adventure in den blauen Igel verguckt, musste seine 16-Bit-Eskapaden demnach im 3D-Zeitalter nachholen. Zudem tat ich mich immer schwer (und tue es noch) mit seinen frühen Abenteuern. Weil sie herausfordernd sind - oder unfair? Weil ich keine Lust aufs Wegesuchen und Auswendiglernen habe - oder weil das Design der Stages doch nicht so geil war? Schon gut, ich schweige - die Geschichte hat gesprochen: Sonic the Hedgehog war ein gigantischer Erfolg, der Millionen von Konsolen verkaufte und einer ganzen Generation von Spielern vergnüglichen Jump’n’Run-Spaß bereitete.