Halo (TV-Serie): Der Mensch hinter dem Master Chief - Special

Die spektakuläre Serie "Halo" debütierte im Frühjahr auf Paramount Plus und war in Deutschland bei Sky zu sehen – jetzt ist die erste Staffel endlich auf Blu-ray erschienen. Zeit für eine Serien-Besprechung: Wir erläutern fast spoilerfrei, warum nicht nur Xbox- und Halo-Fans einen Blick riskieren sollten und was die Mischung aus SciFi-Epos und Soldaten-Biopic so sehenswert macht.

Chefsache

Die 4K-Fassung im Steelbook verteilt neun Folgen und fünf Stunden Bonusmaterial auf fünf Discs. (Quelle: Paramount)

Die Spartans in ihren Rüstungen sehen irre gut aus – noch besser als im neuesten Spiel Halo: Infinite (Quelle: Paramount)

Der Wüstenplanet

Kwan Ha beim Beobachten. Die Geschichte der jungen Rebellin auf dem Planeten Madrigal kann mit dem Rest nicht ganz mithalten. (Quelle: Paramount)

Wichtige Figur: Dr. Catherine Halsey (rechts) kennen Halo-Fans bereits als Mutter des Spartan-Programms. In der Serie ist sie eine der Hauptfiguren. (Quelle: Paramount)

Visuell überzeugend: Die Halo-Serie schaut richtig gut aus, zur ersten Marvel-Liga fehlt aber noch einiges.

Einfach nur "Halo": Der fast schon banale Name der Serie gibt die Marschrichtung vor – hier gibt es keine "Das passierte im selben Universum vor 10.000 Jahren"-Origin-Story und auch keine blasse Nebengeschichte, in der ein neuer Held nur am Rande ein paar Promis aus der Haupthandlung die Hand schütteln darf. Hier geht es ans und ums Eingemachte: um den Mensch und Soldat (und Petty Officer) John-117, besser bekannt als Master Chief, und den Krieg gegen die Allianz sowie das umstrittene Spartan-Programm von Dr. Catherine Halsey. Damit grenzt sich die aufwändig produzierte TV-Show auch inhaltlich deutlich von den bisherigen Halo-Miniserien Forward unto Dawn und Nightfall ab, die nunmehr wie leichte Appetithappen wirken. Gleichzeitig gelingt das Kunststück, weder in eine plumpe Nacherzählung der Spiele-Storys abzudriften oder nur von einer Action-Szene zur nächsten zu eilen. Vielfach ist die Halo-Serie sogar dann am stärksten, wenn nicht geballert, sondern gesprochen wird.Der Dreh der von 2019 bis 2021 gefilmten neun Episoden der ersten Staffel (Season 2 ist bereits bestätigt) wurde zum Teil von der Covid-Pandemie beeinträchtigt – zu sehen ist das z. B. im Bonus-Material der Blu-ray-Fassung –, gedreht wurde unter anderem in Kanada und Ungarn. Das hohe Budget sieht man dem Ergebnis an: Manche Explosionen und Spezialeffekte könnten knackiger und druckvoller sein – kein Vergleich mit Marvel-Blockbustern oder den Transformers-Filmen –, und auch die Animationsqualität der Allianz-Aliens ist nicht überragend, trotzdem sieht die Serie von vorn bis hinten richtig gut aus, beeindruckt mit einigen epischen Panoramen und brilliert bei den Anzügen der Spartans. Überhaupt ist es erstaunlich, wie einem diese vermeintlich gefühllosen Supersoldaten im Verlauf der Folgen ans Herz wachsen: Man zittert mit ihnen, wenn ein Allianz-Hammer auf ihre Spartan-Panzerung donnert und erfreut sich an ihrer Performance im Kampf. Auch die Schauspieler unter den Helmen überzeugen, allen voran Kate Kennedy als Spartan Kai-125 und natürlich Pablo Schreiber als John-117.Vor allem in Bezug auf die Rolle des ikonischen Master Chief ist die Serie für mich – der die Halo-Bücher und -Comics nie gelesen hat – eine sehr gelungene Ergänzung: Weil ich endlich mehr darüber erfahre, wie aus einem kleinen Jungen diese ultimative Waffe im Kampf mit einer extraterrestrischen Bedrohung wurde. Für frühere Halo-Specials musste ich, der sich als vielfältig interessierter Spieleredakteur nicht auf ein paar Franchises konzentrieren kann, noch aufwändig recherchieren und Halopedia-Einträge wälzen, um Johns Geschichte, das Geheimnis des Halo-Rings oder die Rolle von Dr. Halsey komplett zu überblicken – nun wird sie mir in rund siebeneinhalb Stunden auf dem Silbertablett serviert.Die meiste Kritik bekam ein Setting der Serie ab: die Geschichte der jungen Rebellin Kwan Ha, die ganz am Anfang ihren Vater verliert und zu einer der Hauptfiguren dwird. Ha selbst gefällt mir in ihrer Rolle (und mit ihrer Wut) recht gut, hier mixen die Serienmacher aber ein bisschen viel Beliebigkeit in den SciFi-Cocktail. Has Heimatplanet, das trockene sandige Madrigal, kann sich nicht recht zwischen dem Wüstenplanet Arrakis und Mad Max entscheiden, bedient sich irgendwie bei beidem und streut dann noch eine ordentlichen Prise Fremen-Mystik und Boba-Fett-Kopfgeldjägeraction darüber. Der widerliche Fiesling Vinsher, nur echt böse mit Sonnenbrille, Zigarre und Fascho-Mantel, schließlich wirkt wie das Abziehbild eines Schurken. Die Folgen mit viel Kwan-Ha-Fokus fallen nicht krass ab – letztlich bleibt einem als Zuschauer aber verborgen, warum die Macher gar so viel Zeit für diese Geschichte verwenden, gerade weil die Verbindung zum Master Chief und dem Konflikt UNSC vs. Allianz sehr dünn erscheint.Cortana, eine weitere wichtige Figur aus der Spielereihe, darf in der Serie natürlich nicht fehlen: Die als weibliches Hologramm dargestellte KI wirkt vor allem optisch ein bisschen wie aus der Zeit gefallen – sie könnte so ähnlich auch das Cover einer Voodoo-Grafikkarte geziert haben –, storytechnisch findet sie im Verlauf der Serie aber ihren Platz und spielt vor allem im Finale eine immer wichtigere Rolle. Vergleichsweise dezent nutzt die Serie die großartige Halo-Musik, die Spieler schon immer schätzen – ich persönlich schmelze beim Klang der Erkennungsmelodie sofort dahin und hätte gern ein bisschen mehr Halo herausgehört. Die deutschen Stimmen haben mich dagegen durch die Bank überzeugt und auch das Bonus-Material der Heimkino-Fassung ist üppig, über fünf Stunden Making-of, Waffen- und Kostüm-Featurettes sowie Filmchen zur Halo-Mythologie schlummern auf den fünf Discs der 4K-Variante. Die schlägt übrigens mit rund 55 Euro zu Buche, die normale Blu-ray-Version kostet gut 20 Euro weniger und das DVD-Set gibt es für unter 30.Mein Fazit fällt überwiegend positiv aus: Ich hatte während der kompletten siebeneinhalb Stunden Spaß und finde, die lange Wartezeit hat sich gelohnt – bekomme ich doch Halo-Serienvergnügen in der Länge dreier kompletter Kinofilme. Optisch wird hohes Niveau aufgefahren, vor allem die Spartan-Rüstungen sehen atemberaubend aus – und in manchen Actionszenen hatte ich sogar einen Anflug von Gänsehaut: Eine Spielereihe, die man Dutzende Stunden gezockt hat, dann als hochwertigen SciFi-Film mit all den bekannten Waffen, Fahrzeugen und Aliens zu sehen, das fühlte sich richtig gut an. Wenngleich ich gerne noch mehr Fokus auf der Beziehung von Menschen und Allianz gesehen hätte, so fand ich den Einblick ins Machtzentrum der UNSC ebenso spannend wie die Enthüllungen über Halseys skrupellose Forschungen. Mit ein bisschen mehr Diplomatie und Planeten-Erforschung hatte man vermutlich noch den ein oder anderen Trekkie überzeugt, doch auch so ist die Halo-Serie ein kleiner SciFi-Hit und für Fans der Vorlage Pflicht.