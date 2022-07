Hardware: Flimmerkiste oder Gaming-TV? - Special

Flimmerkiste oder Gaming-TV?

Fernseher sind längst mehr als Übermittler des schnöden TV-Programms. Das gigantische Angebot an Filmen und Serien via Streaming-Dienste verlockt zum Kauf tauglicher TVs für das cineastische Heimkino-Erlebnis. Und wer eine 4k-fähige Konsole besitzt, möchte das auch mit der passenden Anzeige ausreizen. Aber was heißt hier überhaupt "passend"? All jene, bei denen der Kauf des letzten Fernsehgeräts schon ein paar Jahre her ist, und die nicht täglich in Fachzeitschriften mit Titeln wie „Kinokönig“ oder „Panelpapst“ schmökern, könnten bei den unzähligen Features, Fachbegriffen und Marketing-Maschen schnell den Überblick verlieren. Der ausführliche Test zeigt, wo Stärken und Schwächen der Neuheiten mit 55 Zoll Bilddiagonale liegen und vor allem auch, wie spieletauglich sie sind. Dafür hat IMTEST das Testverfahren für TV-Geräte grundlegend erneuert und erweitert.