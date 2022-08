Hardware: Fünf Gaming-Headsets unter 150€ - Special

Fünf Gaming-Headsets unter 150€

Mit einem Gaming-Kopfhörer taucht man erst so richtig in Spielewelten ein. Die Geräte sollen Effekte brachial, Stimmen klar und den Soundtrack authentisch und vor allem räumlich rüberbringen. Die fünf besten Modelle unter 150 Euro von Corsair, Microsoft, Sony und Co. Liefern sich ein Ohr-an-Ohr-Rennen. Welcher Gaming-Kopfhörer klingt am besten? Im großen Vergleichstest geben wir die Antwort!