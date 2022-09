Hardware: 14 Breitband-Anbieter im Test - Special

Internetgeschwindigkeit: Jährlicher Bericht der Bundesnetzagentur







Anders gesagt: Es gibt zwar durchaus schnelle Netze in Deutschland, aber es ist keinesfalls garantiert, dass die Geschwindigkeit auch beim Nutzer ankommt. Ein Hinweis darauf ist seit jeher der kleine, aber entscheidende Zusatz „bis zu“, mit dem Internetanbieter die Maximalgeschwindigkeiten der Angebote bewerben. Wer also etwa einen DSL-50-Tarif bucht, kann auf Geschwindigkeiten von „bis zu“ 50 Megabit pro Sekunde (im Download) hoffen, sollte aber nicht unbedingt darauf wetten.



Breitbandmessung: alle machen mit



Die Zuverlässigkeit der Netzanbieter wird deutschlandweit ermittelt.



Das gesamte Testverfahren wurde im Auftrag der BNetzA von der Ismaninger Firma zafaco GmbH entwickelt und erfüllt alle Vorgaben des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (BEREC). Die Messmethodik sowie das Validierungsverfahren sind so ausgefeilt, dass Störfaktoren weitestgehend ausgeschlossen sind. Darunter etwa Mehrfachmessungen, falsche Angaben beim Tarif oder Messungen über ein (bremsendes) WLAN.



Das gesamte Testverfahren wurde im Auftrag der BNetzA von der Ismaninger Firma zafaco GmbH entwickelt und erfüllt alle Vorgaben des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (BEREC). Die Messmethodik sowie das Validierungsverfahren sind so ausgefeilt, dass Störfaktoren weitestgehend ausgeschlossen sind. Darunter etwa Mehrfachmessungen, falsche Angaben beim Tarif oder Messungen über ein (bremsendes) WLAN.

Die Datenbasis für diesen Breitband-Test liefern die Kunden selbst, das Verfahren ist also ein sogenannter „Crowdsourcing-Test". Die Breitbandmessungen für den aktuellen Bericht erfolgten im Zeitraum vom 1.10.2020 bis zum 30.9.2021 über die Plattform Breitbandmessung.de. Dort finden sich alle Werkzeuge, mit denen Nutzer die Leistungsfähigkeit unter anderem ihrer Festnetzanschlüsse zuverlässig überprüfen können. Wie es genau geht, steht weiter unten im Artikel.

Das Verbrauchermagazin IMTEST hat zusammen mit dem durchführenden Unternehmen zafaco, das das Messverfahren entwickelt und die Ergebnisse ausgewertet hat, auf die Details der Messungen geschaut. Sie erlauben keine Aussage darüber, welcher Anbieter den absolut schnellsten Anschluss bietet oder wie gut die allgemeine Versorgungslage mit Breitbandanschlüssen in Deutschland ist. Die Resultate geben aber Aufschluss darüber, welche Anbieter ihre Versprechen am besten einhalten und wie groß die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit tatsächlich ist. Eine ähnliche Auswertung findet sich bei IMTEST auch zu Mobilfunk-Anbietern in Deutschland.

Das Problem ist: Superschnelle Internetverbindungen versprechen nahezu alle Provider und Anbieter – aber eben nur theoretisch. Was am Ende beim Nutzer ankommt, ist oft weit entfernt vom einstigen Versprechen. Doch es gibt jährlich Messungen, die die Kluft zwischen Versprechen und Wirklichkeit aufdecken. 4Players hat sie in Zusammenarbeit mit IMTEST und dem Unternehmen zafaco aufgedeckt. Mehr Infos zum Anaylse-Unternehmen Zafaco gibt es auf Seite 3. Der jährliche Bericht zur verfügbaren Internetgeschwindigkeit in Deutschland ist das offiziellste und seriöseste Dokument zur Lage der digitalen Nation. Verfasst wird er seit 2015 jährlich von der Bundesnetzagentur (BNetzA) und beruht auf Messungen der Nutzer selbst. Etwa 1,9 Millionen durchgeführte und anschließend rund 500.000 vom Analyse-Unternehmen Zafaco abgesichert valide Breitbandmessungen der Übertragungsgeschwindigkeit in Deutschlands Kabel-, DSL- und Glasfasernetzen zeichnen ein deutliches Bild: „Alles ist möglich."