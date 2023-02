Hardware: Die 5 besten In-Ear Kopfhörer - Special

Sie sind für viele Nutzer tägliche Begleiter und im Alltag dank langer Laufzeit, Active Noise Cancelling und bequemem Sitz unverzichtbar: True Wireless In-Ear Kopfhörer. Unter den Besten war Apple mit den AirPods Pro lange König - doch die Konkurrenz von Samsung, Bose und Co. holt auf. IMTEST und 4players stellen die fünf besten In-Ear-Kopfhörer im Vergleichstest vor.

AirPods Pro 2: Fast perfekt – aber nur zusammen mit dem iPhone

Ausgezeichneter Klang, hervorragende Geräuschunterdrückung, sehr gute Benutzererfahrung. Kontra: Mit Android nur sehr eingeschränkt nutzbar.

Galaxy Buds2 Pro: Das Topmodell von Samsung

Die Galaxy Buds 2 Pro sind formschön - und richtig gute In-Ear Kopfhörer.

Sehr guter Klang, sehr gute Geräuschunterdrückung, Wasserdicht nach IPX7-Standard. Kontra: Keine iOS-App, daher mit dem iPhone nur eingeschränkt nutzbar.

Das Lade-Case der Bose QC Earbuds 2 ist groß und unhandlich.

Sony LinkBuds S: Die Günstigen unter den Besten





Kontra: etwas schwaches Noise-Cancelling



Dieser Test ist zuerst bei IMTEST.de erschienen. Bei den Kollegen gibt es noch mehr Tests zu Technik, Audio und Smarthome!

Die AirPods Pro 2 von Apple zählen zu den derzeit besten In-Ear-Kopfhörern, das zeigt sich auch im Test. Sie klingen ausgezeichnet und decken eine hohen Frequenbereich ab. Gerade bei hoher Lautstärke beeindrucken sie mit druckvollem Klang. Das Noise Cancelling ist ebenfalls sehr gut und zeigt seine Stärken besonders bei Straßenlärm. Das Nutzererlebnis ist Apple besonders gelungen. Vom ersten Augenblick an integrieren sich die AirPod Pro 2 nahtlos, Pairing und Bedienung geben keinerlei Rätsel auf – zumindest solange man ein iPhone benutzt. Android-User gucken in die Röhre: Wer kein iPhone hat, muss auf Bedienkomfort und viele Funktionen verzichten. Zusätzlich ist der Preis mit aktuell knapp 260 Euro (299 Euro UVP) ziemlich happig – und die AirPod Pro 2 passen auch nicht in jedes Ohr. Probetragen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Zu guter Letzt: Wenn man schon AirPod Pros der ersten Generation besitzt, lohnt sich das Upgrade nicht. Die Unterschiede und Verbesserungen sind dafür nicht groß genug.Die Galaxy Buds2 Pro sind die besten In-Ear-Kopfhörer, die Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Sie überzeugen mit druckvollem, sauberen Klang und decken dabei einen großen Frequenzbereich ab. Auch das Noise-Cancelling überzeugt, Straßenlärm und auch das Störende Wummern in der U-Bahn werden verlässlich herausgefiltert. Die Bedienung der Kopfhörer ist einfach. Sie lassen sich komfortabel tragen, zur Anpassung legt Samsung verschiedene Silikon-Aufsätze bei. Auch zum Sport eignen sich die In-Ears gut, sie sind nach IPX7-Standard wasserdicht und sollen auch mit Schweiß problemlos zurechtkommen. Das macht die Galaxy Buds2 Pro zu idealen In-Ears für Android-User. Allerdings haben sie ein ähnliches Problem, wie Apples AirPod Pro 2: Da eine entsprechende iOS-App fehlt, fallen bei der Nutzung mit einem iPhone diverse Funktionen der Galaxy Buds2 Pro weg. Dafür sind sie schon mit 229 Euro UVP ein ganzes Stück günstiger als die AirPod Pro 2, aktuell findet man sie ab etwa 160 Euro.Die Sony WF-1000XM4 können in Sachen Klangqualität durchaus mit den AirPod Pro 2 und den Galaxy Bud2 Pro mithalten, auch wenn sie schon seit einiger Zeit erhältlich sind. Vor allem für iOS-Nutzer sind sie interessant, da sie weit besser unterstützt werden als beispielsweise die Galaxy Bud2 Pro. Damit bieten sie guten Klang und vollen Funktionsumfang, auch bei Verwendung mit dem iPhone. Außerdem sind sie häufig weit unterhalb der UVP von 279 Euro erhältlich und damit eine der besten Alternativen zu den teuren Apple-Produkten für iPhone-User. Aber auch Android-Nutzer bekommen hier gut klingende In-Ears zu einem guten Preis. Einen Nachteil haben die WF-1000XM4 aber: Sie sind vergleichweise groß und schwer, bei längerem Tragen neigen sie dadurch zum Drücken.Hervorragender Klang, gute Akkulaufzeit, für Android und iOS geeignet.Kann nach längerem Tragen drücken.Die QuietComfort Earbuds II vom Soundspezialisten Bose gehören zu den besten In-Ears auf dem Markt. Im Test überzeugen sie mit Spitzen-Sound, die Bässe sind wuchtig und der Klang ist auch in den anderen Fequendbereichen sauber und klar. Das verbaute Noise-Cancelling ist das leistungsstärkste unter den bisher getesteten Systemen zur Geräuschunterdrückung.Genauso wie die WF-1000XM4 sind die QC Earbuds II vergleichsweise groß und schwer. Aber das fällt bei der Nutzung, im Gegensatz zu den Sonys, nicht negativ auf: Die Bose-In-Ears tragen sind auch über längere Zeit angenehm und sie sitzen dabei sicher im Ohr. An anderer Stelle stört die Größe dann doch: Die Ladebox ist fast handtellergroß und bietet nicht einmal zusätzliche Funktionen wie kabelloses Laden.Hervorragender Klang, exzellente Geräuschunterdrückung, guter Tragekomfort.Groß, klobige Ladebox.Sony ist unter den besten In-Ear-Kopfhörer gleich mit zwei Produkten vertreten. Neben den etwas älteren WF-1000XM4 gibt es auch noch die neueren und etwas günstigeren LinkBud S. Sie sind ebenfalls sehr empfehlenswert, auch wenn beim Klang minimal Abstriche gemacht werden müssen. Das ist allerdings auch Meckern auf hohem Niveau, für den normalen Musikgenuss fällt das kaum ins Gewicht. Auch das Noise-Cancelling fällt bei den LinkBuds S etwas schwächer aus als bei der teureren Konkurrenz. Dafür sitzen sie angenehm leicht im Ohr. Ein weiterer Pluspunkt: Die LinkBuds S sind schon seit einiger Zeit weit unterhalb der UVP von 199 Euro zu bekommen. Aktuell liegt der Preis bei etwa 125 Euro. Damit werden sie zum Preistipp für alle Klangliebhaber.Guter Klang, angenehm leichter Sitz, fairer Preis