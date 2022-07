Pentiment: Im Talk mit Obsidian Entertainment - Special

Na, wie viele Spiele kennt ihr, die in einem fiktiven bayerischen Kloster des 16. Jahrhunderts spielen?

Josh Sawyer ist Studio Design Director bei Obsidian Entertainment. Er hat einen Abschluss in Geschichte und z.B. an Fallout: New Vegas gearbeitet.

Damit ihr erstmal wisst, über welches Spiel wir mit Josh gesprochen haben, empfehlen wir unsere News-Meldung anlässlich der Ankündigung von Pentiment. Wie dort vermerkt, geht es in dem charmanten Adventure mit Holzschnitt- & Buchmalerei-Look um das Leben eines bayerischen Künstlergesellen im 16. Jahrhundert. Das klingt schrägt und das sieht auch so aus: Wie im Trailer zu sehen ist, reist man als Spieler ins fiktive oberbayerische Dorf Tassing – und zwar zum Zeitpunkt des Übergangs vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Hauptfigur Andreas Maler treibt sich auf dem belebten Marktplatz herum, sitzt in der Schreibstube oder entscheidet per Dialog, wo er seine Wanderjahre verbracht hat. Im Spielverlauf wird er Zeuge eines Mordes und muss Schrifträtsel lösen, um den Kriminalfall aufzuklären.Nein, Englisch ist doch besser. (Josh lacht und antwortet in gutem Deutsch)Ich habe die Lawrence-Universität in Wisconsin im Mittleren Westen besucht und dort meinen Abschluss in Geschichte gemacht, mit Fokus auf das Heilige Römische Reich und den Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit; sowie auf die Themen Hexenverfolgung und Hagiographie (Anm. d. Red.: Das ist die wissenschaftliche Erforschung der Darstellung des Lebens von Heiligen). Dinge also, um die es auch in unserem Spiel geht. Danach habe ich mir selbst Webdesign beigebracht und 1999 einen Job in Südkalifornien gefunden – bei Interplay. Nach einem halben Jahr dort habe ich meinen Chef Feargus Urqhart überzeugt, mich zum Game Designer zu befördern – und habe dann an Icewind Dale 1 2 gearbeitet. Nach dem Zerfall der Black Isle Studios bin ich für ein paar Jahre zu Midway, um 2005 dann quasi zurückzukehren – zu Obsidian Entertainment. Dort habe ich dann zuerst an Neverwinter Nights 2 mitgewirkt und danach war ich Game Director für Fallout: New Vegas und beide Pillars-of-Eternity-Teile.Mein Vater war Künstler, viele Menschen in meiner Familie haben in diesem Bereich gearbeitet. Ich wollte eine Weile lang selbst Illustrator werden, finde also Kunst und Gestaltung, aber auch Kunstgeschichte sehr interessant. Zudem fasziniert mich, wie wichtig die Kunst zur Dokumentierung geschichtlicher Ereignisse ist – seien es Gemälde, Holzschnitte oder Bilderhandschriften in alten Büchern. Also habe ich mir für unser Spiel einen Künstler ausgesucht, der im Kloster arbeitet, aber in der Stadt wohnt. Er pendelt also zwischen Schreibstube und Dorfleben, bekommt direkt mit, wie das Leben beider Gruppen ist. Außerdem gefällt mir die Vorstellung eines Kunsthandwerkers, der eine höhere Bildung hat – er ist quasi ein Studienabbrecher der damaligen Zeit. Er hat nämlich in Erfurt, also am selben Ort wie Martin Luther, studiert. Einerseits ist er also ein Künstlergeselle, der seinen Meister machen will, andererseits hat er einen akademischen Hintergrund, der ihm vielleicht dabei helfen kann, den Kriminalfall des Spiels zu lösen.Ganz wichtig war es, meinem Boss klar zu machen, dass ich wirklich nur ein paar Leute für das Projekt brauche. Wir starteten zu zweit, ein Art Director und ich, mittlerweile sind wir dreizehn Leute – das ist also schon noch ziemlich klein gehalten. Mindestens ebenso entscheidend war der Release im Game Pass: Auf einer Plattform, wo die Leute eine große Bandbreite von Titeln einfach ausprobieren können, darf so ein Spiel dann auch richtig nischig ausfallen. Die Kombination aus überschaubarem Budget und Game Pass hat es mir dann letztlich recht leicht gemacht, die Chefetage zu überzeugen – vermutlich auch, weil nach all den Jahren genug Vertrauen da ist, dass ich nicht überdrehe oder falsch abbiege.Da kann ich gerne einen kleinen Schwank erzählen, wenn ihr Zeit habt. Ich habe das Kloster Ettal in Bayern besucht, das – wie die Abtei in unserem Spiel – ein Doppelkloster war; dort lebten also Mönche und Nonnen. Leider brannte Ettal, wie generell viele Klöster in Europa, zwischenzeitlich fast komplett nieder und musste neu aufgebaut werden. Deshalb ist der Eindruck, den man dort bekommt, natürlich nicht mit der damaligen Zeit vergleichbar. Aber egal – ich war dort und habe natürlich auch den Souvenirshop besucht. Ich wandte mich an den dort arbeitenden Bruder und fragte, ob ich mir hier etwas anschauen könnte, das mehr mit der Geschichte der Klosters zu tun hätte – und er wies mich die ausliegenden Bücher hin. Ich fragte dann, ob es nicht noch etwas gäbe – schließlich könnte ich mir die Bücher auch aus den USA übers Internet bestellen –, woraufhin er mich dann tatsächlich an die Staatsbibliothek in München verwies. Leider hatten wir nicht die Zeit, die auch noch zu besuchen, doch zum Glück gibt es auch digitale Sammlungen wie die des Morgan Library & Museum oder eben der Bayerischen Staatsbibliothek, wo man enorm viel gescanntes Originalmaterial einsehen kann. Außerdem hat sich Hannah eine Faksimilie der Nürnberger Chronik besorgt und wir haben die Huntington Library hier in Los Angeles, wo es viele frühe Druckerzeugnisse gibt, oder das Getty Museum mit einer wunderbaren Sammlung von Bilderhandschriften. Wir hatten also wirklich viel Anschauungsmaterial.