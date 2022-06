SCUF Instinct Pro: Alles unter Kontrolle - Special

Egal ob am Computer oder der Konsole: So wichtig wie die richtige Rechenmaschine ist das richtige Zubehör. Doch während der Dschungel aus Gaming-Mäusen und -Tastaturen dicht gedrängt und nahezu undurchquerbar scheint, ist die Menge an Konsolen-Zubehör eher licht und überschaubar. Doch es gibt sie, die kleinen Helden, die verlängerten Arme des Spielers, das Gear, das selbst den kleinsten Vorteil herauszukitzeln weiß. Die Scuf-Controller von Corsair möchten genau das sein. Ob der Scuf Instinct Pro mit stolzen 229,90 Euro aufwärts auch den höchsten Ansprüchen genügen kann, zeigt der ausführliche Test.

Mehr Controller für mehr Geld

Verarbeitung und Steuerung

Evolution der Controller: Von links nach rechts der Microsoft Xbox Wireless Controller, Microsoft Xbox Elite Wireless Controller 2 und Scuf Instinct Pro.

Rainbow Six Siege (Shooter),

Dem Durchschnittsspieler dürfte der Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 bekannter sein. Auch der bietet im Vergleich zum mitgelieferten Xbox-Controller echte Vorteile: Zusätzliche Tasten, austauschbare Elemente, einen Riesen-Akku, kabelloses Aufladen, das insgesamt bessere Bediengefühl. Für mich war es schon nach wenigen Spielminuten Liebe auf den ersten Klick. Und die Frage, ob der saftige Preis von fast 150 Euro gerechtfertigt ist, schnell beantwortet. Seitdem ist der Elite 2 täglich und seit Monaten im privaten Einsatz. Doch auch er ist nicht perfekt. Warum, wird sich bald zeigen.Die Marke Scuf von Corsair ist eher E-Sportlern und Streamern bekannt, aber auch Gaming-Enthusiasten. Fun Fact: Der Microsoft Elite 2 entstand in der Zusammenarbeit mit Scuf . Kein Wunder also, dass sich der Scuf Instinct Pro und der Elite 2 grundsätzlich sehr ähnlich sind – abgesehen vom preislichen Unterschied. Doch die Details machen den Unterschied. Und auf die bekommt es bekanntlich an.Die Griffe des Instinct Pro sind anders als beim Elite 2 an der Unterseite mit einer gummierten, rutschfesten Struktur versehen. Selbst in schweißtreibenden Gefechten bietet die einen exzellenten Halt, etwas besser noch als beim Elite 2. Die Verarbeitungsqualität ist auf dem Level der Microsoft-Controller. Nichts knarzt, wackelt oder gibt nach.Kommen wir aber zum wohl wesentlichsten Punkt: Die Steuerung. Scuf wirbt mit der Verbesserung von Schnelligkeit und Präzision. Böse Zungen könnten behaupten, dass die bezahlte Prominenz aus der Gaming-Szene dieses Versprechen als Teil eines Werbevertrags nur zu gerne bestätigt. Aber was ist wirklich dran? Wir machen den Test. Eines vorweg: Da es sich um praktische Tests handelt und nicht um wissenschaftliche Messergebnisse, lässt sich ein gewisser subjektiver Eindruck nicht ausschließen. Wir haben trotzdem versucht, die Erkenntnisse und Unterschiede in Videos festzuhalten, um sie nachvollziehbar zu machen.Für den Test haben wir sowohl den Instinct Pro mit dem Elite 2 in drei Spielen verglichen:Elden Ring (Action Adventure) und Forza 5 (Rennspiel)