Medion Erazer Beast X30 : Erazer Beast X30: Kurze Leine oder tierisch schnell? - Special

Wertige Verarbeitung, top Ausstattung

Das matte Gehäuse ist solide und macht einen wertigen Eindruck.

So schaut es aus: Bildschirm auf dem Prüfstand

RGB-Beleuchtung hält als Trend bei Gaming-Geräten immer noch an. Beim Beast X30 lässt sie sich auch deaktivieren.

Das Kunststoff-Gehäuse macht einen wertigen Eindruck: Kein Knarzen oder Klappern. Die Tastatur bietet eine gute Tastengröße, das Layout entspricht weitgehend dem Volltastatur-Standard: Nummernblock, große Return-Taste, Pfeiltasten – alles dabei. Druckpunkt und Schreibgefühl der RGB-beleuchteten Tasten gefallen ebenso wie die präzise Bedienung per Touchpad.Das fällt zwar mit 15 cm Diagonale etwas klein aus. Für den vollen Spielgenuss sind Gamer aber ohnehin mit einer richtigen Gaming-Maus besser ausgestattet.Apropos Ausstattung: Was das angeht, ist das Beast gut gesattelt. Viele Anschlüsse vom USB Typ A 3.2 über Thunderbolt 4 per USB Typ C bis hin zum spieletauglichen HDMI 2.1 ist alles dabei, was es braucht – auch eine Ethernet-Buchse. Wer lieber kabellos ins Netz will, darf sich auf Unterstützung des schnellen Wifi 6 Standards freuen. Eine M.2-PCIe-SSDs besetzen die Slots auf der Hauptplatine mit flottem Speicher und sorgen mit insgesamt 2 Terabyte für genügend (Achtung, Wortspiel) Spielraum. Aber genug gescherzt. Wir schicken das Spielemonster auf Frame-Jagd.Die WQHD-Auflösung mag in Zeiten von 4K-Spielen nicht sehr hoch erscheinen. Trotzdem erfreut sich die Auflösung unter Spielern nicht nur auf Gaming-Notebooks großer Beliebtheit. Sie sorgt für ein schärferes Bild als Full-HD, reizt die Grafikkarte dabei nicht so stark aus wie 4k, wodurch sich wiederum Grafikeinstellungen hochschrauben lassen. Auf dem Bildschirm des Erazer Beast X30 mit 17,3 Zoll Diagonale ergibt das 170 Pixel pro Zoll und damit ein sehr detailliertes Bild. Mit 240 Hertz wirkt die System-Bedienung und das Spielgeschehen stets geschmeidig – sofern unterstützt. Unter Spielern und Experten ist es strittig, wo die Obergrenze für ein sichtbares und spürbares Plus liegt. Auch bemerkt nicht jeder den Unterschied, der sonst nur mit klassischen 60 Bildern pro Sekunden spielt. Andersherum aber schon: Wer sich einmal an 120 Hertz aufwärts gewöhnt hat, dem erscheinen die Inhalte mit 60 Hertz wie ein Daumenkino.Farben stellt das IPS-Display gut dar: Der sRGB-Farbraum ist zu 98 Prozent abgedeckt. Den erweiterten Farbraum DCI-P3, der für HDR-Inhalte wichtig ist, beherrscht die Anzeige nicht. Die gemessene Farbtreue ist mit einem durchschnittlichen Delta-E von 2 gut. Auch die maximale Bildschirmhelligkeit erreicht Höhen, die nicht jedes Notebook erklimmt mit 365 Candela pro Quadratmeter – ebenfalls gut. Lediglich das Kontrastverhältnis trübt hier die Bewertung. Die gemessenen 1.174:1 sind befriedigend, keine Katastrophe, aber eben weit entfernt von OLED-Bildschirmen, die ein sattes, tiefes Schwarz liefern. In der Praxis lieferte die Anzeige ein gutes Bild mit ausgewogener Farbdarstellung, lebendiger Dynamik und hoher Schärfe. Auch hier fiel wie bei den Messungen der etwas geringe Kontrast auf, der für IPS-Bildschirme typisch ist. Vorteil: Das matte Display spiegelt so gut wie gar nicht