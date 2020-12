Tetris: Vom Hobbyprojekt zum Welterfolg - Special

Tetris ist nicht nur einfach ein geniales Puzzlespiel. Es handelt sich bei dem Werk aus der ehemaligen Sowjetunion schlichtweg um einen der größten Meilenstein der gesamten Videospiel-Historie, der auch innerhalb der Pop-Kultur seine Spuren hinterlassen hat und bis heute nachwirkt. Wir drehen die Uhr zurück und werfen für PUR-Abonnenten einen Blick auf die bewegte Geschichte dieses Klassikers, dessen Suchtpotenzial man sich selbst mehr als 35 Jahre nach seiner Entstehung nur schwer entziehen kann...

Zeitlos genial: Das Tetris-Prinzip.



Gut fürs Hirn Das Spielprinzip dürfte den meisten bekannt sein: Die Klötzchen bahnen sich in zufälliger Reigenfolge auf dem vertikalen Spielfeld den Weg nach unten und müssen dabei so angeordnet werden, um horizontale Linien zu komplettieren, damit diese verschwinden und dadurch Platz für den Nachschub machen. Dafür lassen sich die jeweiligen Formen während des Herabfallens im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen sowie nach links und rechts verschieben, um hoffentlich die Lücken zu füllen. Clevere Klötzchenstapler bauen selbstverständlich auch heutztage noch vor, um im Idealfall gleich vier Reihen auf einen Schlag abzuräumen und damit einen „Tetris“ zu landen, der die meisten Punkte bringt. Mit zunehmendem Fortschritt steigt das Tempo, in dem die Tetriminos nach unten fallen und damit gleichzeitig der Stressfaktor. Durchrechen die gestapelten Klötzchen den oberen Rand des Spielfeldes, heißt es „Game Over“. Wie so oft bei Puzzlespielen ist das Spielprinzip im Kern sehr simpel, aber erst mit viel Übung und Erfahrung meistert man schließlich die Kunst des Klötzchenstapelns und verinnerlicht die Muster, wie man die Blöcke am besten platziert.

Den Erfolg von Tetris hätte sich der 1956 in Moskau geborene Alexey Leonidovich Pajitnov vermutlich niemals erträumt. Die Faszination für Puzzlespiele, die ihn seit seiner Kindheit begleitet hat, veranlasste den Spracherkennungsforscher am wissenschaftlichen Institut im Moskau dazu, 1984 eine erste Version von Tetris auf dem für damalige Verhältnisse modernen Computersystem Elektronika-60 zu programmieren. Als eine der Inspirationsquellen diente das Brettspiel Pentominos, das 1973 über Hallmark erschien. Statt der dort üblichen zwölf Formen entschied sich Pajitnov aber für die sieben Klötzchen-Varianten, die wir alle kennen, lieben und manchmal hassen: In Buchstaben ausgedrückt, trifft man auf die Bausteine I, J, L, O, S, T und Z, die im Fachjargon als Tetrominos bzw. Tetriminos bezeichnet werden. Jede dieser Formen wird dabei aus vier Quadraten zusammengesetzt. Daraus leitet sich übirgens auch der Name des Kultspiels ab: Pajitnov selbst hatte einmal verraten, dass er das Kunstwort Tetris als eine Kombination aus dem altgriechischen Wort Tetra („vier“) und seiner Lieblings-Sportart Tennis erdachte.