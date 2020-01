Spielkultur: 2020: Das große Jahr der Rollenspiele - Special

Erstes Quartal 2020: Januar bis März

Das Remake von Final Fantasy 7 ist das erste Rollenspiel-Highlight im Jahr 2020.

Der Dunkle Kristall inszeniert ein Taktik-Rollenspiel auf Grundlage der Netflix-Serie.

Persona 5 Royal wird komplett ins Deutsche übersetzt.

Was ist ein Rollenspiel? Vor allem ein “echtes”? Dieser immer wieder leidenschaftlich diskutierten Frage habe ich mich mal in einer Kolumne gewidmet. Fest steht: Einige Puristen werden in diesem Special die Nase rümpfen: Was, dies oder das ist doch kein Rollenspiel! Aber wir legen das Genre hier bewusst ganz weit aus, denn wir wollten die ganze Vielfalt des Jahres 2020 zeigen - und zwar chronologisch sortiert nach den vier Quartalen. Daher findet ihr unter den mehr als 30 Spielen vom JRPG bis zum Taktik-Rollenspiel oder Dungeon-Crawler einige Subgenres - und auch Exoten. Haben wir Titel vergessen? Natürlich!Abseits einer Atelier-Dusk-Sammlung, diversen Neuauflagen zu Alliance Alive Ys: Memories of Celceta sowie Final Fantasy Crystal Chronicles für Switch und der durchaus epischen Erweiterung ReMind für Kingdom Hearts 3 beginnt das Jahr eher unspektakulär mit dem Action-RollenspielDas knallbunte Ninja-Abenteuer will am 17. Januar auf PC, PS4 und Xbox One blitzschnelle Kämpfe mit Rollenspielelementen in offener Welt verbinden – bisher sprang der Funke der Begeisterung in unserer Vorschau allerdings noch nicht über.Am 28. Januar werden mit, das als Ultimate Edition samt aller Erweiterungen für PlayStation 4 und Xbox One erscheint und zudem für Switch geplant ist, vor allem Freunde klassischer westlicher Rollenspiele angesprochen. Auch wenn die Verkäufe auf dem PC selbst Game Director Josh Sawyer enttäuschten, ist das im Kern ein tolles isometrisches Abenteuer, das bei uns Platin eroberte. Ob es die Konsolen-Qualität all der eher ernüchternden Enhanced Editions von Baldur's Gate bis Neverwinter Nights übersteigt? Bei der Portierung des ersten Teils gelang Obsidian Entertainment das gut, auch wenn die finale Wertung eine Klasse niedriger ausfiel als auf dem Rechner. Davon gehen wir hier auch aus.Auch unser Rollenspiel des Jahres 2019,, soll 2020 übrigens für Konsolen umgesetzt sowie mit einem zweiten Teil fortgesetzt werden – nur gibt es da noch keine offizielle Ankündigung. Wir sind einfach mal frech optimistisch und gehen vom ersten oder zweiten Quartal für die Umsetzung aus. Auch hier setzen wir die Einschätzung aufgrund der vielen Texte am großen TV vorsichtig allerdings eine Note tiefer an. Ein Disco Elysium 2 wäre natürlich klasse, aber wohl nicht vor 2021 machbar.von Gamera Interactive wird für Xbox One und PC konzipiert. Bei diesem „ersten isometrischen Souls-Like“ hilft kein Geringerer als Veteran Chris Avellone mit, der immerhin mal an Planescape Torment sowie Neverwinter Nights 2 arbeitete und kürzlich auch an Pathfinder: Kingmaker oder Into the Breach beteiligt war. Hier scheint also mehr als Prominenz und PR am Start zu sein, zumal man einiges an Inhalt bieten will: Neben vier spielbaren Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge und Orks) werden über 40 Häuser und Clans mit individuellen Verflechtungen und Hintergründen, ein Dutzend mögliche Gefährten, ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler sowie ein Hardcore-Kampfsystem versprochen. Das klingt nach einer XXL-Packung, die hoffentlich auch qualitativ abliefern kann.Und wenn wir Glück haben, erscheint auchvon Dreams Uncorporated bereits im ersten Quartal für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das hat bereits in der Vorschau mit seiner kreativen Zeitmanipulation klares Hitpotenzial gezeigt. In dem handgezeichneten Rollenspiel japanischer Bauart kann man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig erleben - sowohl bei der Erkundung der Spielwelt als auch in den rundenbasierten Kämpfen. Das ist definitiv ein Geheimtipp des Jahres 2020!Taktik-Rollenspieler, die Roguelites und Pixelartdesign nicht abgeneigt sind, solltenvon Massive Damage im Auge behalten, das Anfang 2020 für PC erscheinen soll. Man steuert ein Team aus bis zu sechs Charakteren, die als Rebellen gegen ein autoritäres Imperium kämpfen. Das Team bewegt sich auf sechs Planeten über die Oberwelt und trifft dort an bestimmten Stellen auf zufällig verteilte Missionen, Ereignisse und rundenbasierte Kämpfe, die uns bereits in ihrer Vielfalt überzeugen konnten.Am 4. Februar will Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstandes auf PC, PS4, Xbox One und Switch märchenhafte Fantasy für Taktiker inszenieren. In der Tradition der bekannten Filmvorlage aus dem Jahr 1982 sowie auf Grundlage der Netflix-Serie sollen Rollenspiel und Strategie vermischt werden. Das Team von BonusXP verspricht 15 Charaktere für die eigene Party und rundenbasierte Kämpfe in einer epischen Kampagne. Wir bleiben erstmal skeptisch.Freunde des Dungeon-Crawlers alter Schule solltenfür PC, PS4, Xbox One und Switch notieren. Das Prequel zum Gold-Hit von 2017 öffnet erneut die Pforten in ein Steampunk-Labyrinth, in dem man sich schrittweise à la Dungeon Master fortbewegt. In der Rolle der Wissenschaftlerin Lisa Teller erlebt man Echtzeit-Kämpfe aus der Egoperspektive inklusive zahlreicher Rätsel, Gadgets sowie Charakterentwicklung mit einem kleinen Hauch von BioShock Das erste prominente Highlight des Jahres ist natürlich das Remake von, das am 3. März 2020 nach vier Jahren Wartezeit endlich für PlayStation 4 erscheint - übrigens komplett auf Deutsch lokalisiert. Die Neuauflage des PlayStation-Klassikers von 1997 sorgt seit ihrer Ankündigung für Vorfreude. Auch wenn die Fallhöhe bei diesem Meilenstein der Rollenspielgeschichte hoch ist, hat uns das bisher Gezeigte hinsichtlich Präsentation sowie Kampfsystem komplett überzeugt - der Mut der Modernisierung scheint sich auszuzahlen. Zumal die Entwickler immer wieder betonen, dass sie das Original respektieren. Und falls Square Enix abliefert, ist das ja nur der erste Teil einer auf noch unbestimmte Zeit ausgelegten Saga - die Arbeit am zweiten Teil hat übrigens schon begonnen. Wir freuen uns auf dieses episch angelegte Comeback, bei dem auch unser höchster Award denkbar ist!Genauso wie die Titel der Soulsreihe kann manzu den Action-Rollenspielen zählen. Der Nachfolger des fernöstlichen Kampf-Abenteuers erscheint am 13. März 2020 für PlayStation 4. Und weil Team Ninja schon mit der Premiere überzeugen konnte, gehört diese “schwere und fordernde” Weiterentwicklung, die das Studio sogar als "Masocore" bezeichnet, sicher auf die Liste aller Freunde anspruchsvoller Kampf-Abenteuer.Was könnte bis Ende März noch erscheinen? Da wäre das seit 2017 im Early Access laufendefür PC, PS4 und Xbox One zu nennen, das laut offizieller Ansage von Deus Ex inspiriert wurde und große Handlungsfreiheit samt einer vielschichtigen Story mit Konsequenzen verspricht. Die Entwickler von Interdimensional Games gingen so weit, die "ultimative immersive Sci-Fi-Action-Simulation" anzukündigen. Wir lassen uns gerne überraschen, bleiben aber vorsichtig in der Einschätzung.Zu den Geheimtipps gehört auch, denn das Fantasy-Rollenspiel mit klassischer Party, sechs Klassen, Entscheidungen und Konsequenzen macht aus zwei Gründen neugierig: Zum einen haben die spanischen Gato Salvaje Studios mit Maik Laidlaw einen erfahrenen BioWare-Entwickler im Team. Zum anderen ist das Szenario zwischen einer keltischen und mittelalterlichen Epoche angesiedelt. Das erfolgreich schwarmfinanzierte Rollenspiel soll für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.Und vielleicht wird auchin diesem Zeitraum auf PC, PS4 und Xbox One die Pforten öffnen. Bei der Tokyo Game Show 2019 hatte Bandai Namco Entertainment jedenfalls neues Videomaterial veröffentlicht. Im Clip stehen Alphen und Shionne im Mittelpunkt, deren verflochtene Schicksale die Welt verändern sollen. Es wird als Neuanfang für die Japan-Rollenspiel-Reihe beschrieben. Versprochen werden originelle Charaktere, dynamische Kämpfe und detailreiche Umgebungen.Am 31. März dürfen sich Rollenspieler mit PlayStation 4 auffreuen - übrigens erstmals komplett auf Deutsch! Atlus serviert damit eine stark erweiterte Version des Platin-Hits aus dem Jahr 2017. Das international gefeierte Highschool-Abenteuer wird neue Inhalte, Figuren samt frischer erzählerischer Perspektiven und überarbeitete Spielmechaniken bieten, die den Fortschritt und den Komfort betreffen. Hier scheint noch mehr Qualität in einer Art Director’s Cut auf uns zuzukommen, weshalb die hohe Wertung des Vorgängers wahrscheinlich ist.