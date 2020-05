Spielkultur: Spiele-Abos im Vergleich - Special

Spielebibliothek Auswahl

GamePass PlayStation Now EA Access Origin Access Uplay Plus Humble Choice Apple Arcade

Die Bibliothek von GamePass umfasst mehr als 100 Spiele. Neben 1st-Party Titeln von Microsoft, darunter etwa Forza Horizon 4 sowie Teile aus den Reihen Halo und Gears of War, finden sich im Sortiment auch zahlreiche Produktionen von Drittherstellern. Unterstützt wird GamePass u.a. von Sega, 2K, CD Projekt RED, Konami, Square Enix und Bethesda. Ubisoft und Electronic Arts, die eigene Abo-Modelle anbieten, halten sich dagegen zurück. Breit gefächert präsentiert sich die Genre-Auswahl: Horror-Erfahrungen wie Alien: Isolation oder Resident Evil: Revelations findet man genauso wie das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt oder Fighting Games wie Mortal Kombat X und Tekken 7 sowie Rennspiele von Rallye bis zur Formel Eins. Dazu gesellen sich Vertreter der Plattformer, Arcade-Action, Strategie und Multiplayer-Spiele – sei es lokal beim Koop in Overcooked 2 oder online mit kompetitiven Beispielen wie Dead by Daylight und PUBG. Paradox Interactive ist ebenfalls mit an Bord, wodurch auch Fans von Strategiespielen wie Imperator: Rome versorgt werden – wenn auch primär am PC. Kurzum: Nahezu jedes Genre wird beim GamePass abgedeckt! Dank der Initiative ID@Xbox gibt es nicht nur Großproduktionen, sondern auch kleinere Indie-Titel. In der Regel werden zwar lediglich die Standard-Editionen angeboten, doch gibt es vereinzelte Ausnahmen: Bei NieR Automata findet sich z.B. die The Become as Gods Edition mit zusätzlichen Outfits beim GamePass. Ein spezielles Herausforderungs-System soll außerdem dazu motivieren, möglichst viele verschiedene Spiele im Rahmen des Abos auszuprobieren. Neben Titeln für die Xbox One stehen dank der Abwärtskompatibilität auch Spiele der ersten Xbox-Generation und Xbox 360 bereit. Manche Spiele unterstützen CrossPlay und lassen sich damit sowohl am PC als auch der Konsole verwenden. Wer Zugriff auf die komplette Bibliothek haben möchte, benötigt allerdings den GamePass Ultimate, da ein Teil der Auswahl jeweils nur auf dem PC oder der Xbox One zur Verfügung steht.

Die Bibliothek von PlayStation Now ist gigantisch und umfasst mehr als 700 Spiele, die sich über die Ären der PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 erstrecken. Entsprechend vielfältig präsentiert sich das Sortiment, das von mittlerweile leicht angestaubten PS2-Klassikern wie Primal oder Ape Escape, über PS3-Spiele wie Killzone 2/3 oder Castlevania: Lords of Shadow (1+2) bis hin zu einer Auswahl an PS4-Titeln reicht, darunter etwa F1 2019, Vampyr oder Doom (2016). Zahlreiche Dritthersteller unterstützen PlayStation Now, darunter neben Warner, Square Enix, 505 Games, Bethesda, 2K und Sega auch Electronic Arts. Nur Ubisoft macht sich von den großen Publishern wieder rar. Ursprünglich als reines Streamingangebot konzipiert, erlaubt PlayStation Now seit geraumer Zeit den Download ausgewählter PS2- und PS4-Spiele, die man folglich ohne Einschränkungen hinsichtlich Auflösung, Bildrate und Ton originalgetreu genießen darf. Das Laden von PS3-Spielen ist dagegen nicht möglich und es stehen lediglich die Streaming-Optionen mit qualitativen Abstrichen zur Verfügung. Neben der PS4 lässt sich PlayStation Now auch am PC verwenden, doch ist man dort auf das Streaming-Angebot beschränkt, da die Download-Variante dort nicht angeboten wird. Zusätzlich muss man bei der App am Rechner diverse Komforteinschnitte hinnehmen. Leider hat Sony die zuvor noch angekündigte Unterstützung der PlayStation Vita gestrichen, so dass man den Service mobil nicht wie zunächst erhofft nutzen kann.

Im Vergleich zu PlayStation Now oder dem GamePass fällt die Bibliothek von EA Access geradezu mickrig aus. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sowohl auf PS4 als auch der Xbox One sämtliche Spiele von EA-Studios stammen, darunter Produktionen von DICE, Gelegenheitsspiele von PopCap und selbstverständlich einige Sportspiele von FIFA über NHL bis Madden. Bei manchen Titeln, darunter z.B. Star Wars: Battlefront, erhält man zudem Zugriff auf die DLC-Pakete. Trotz gleicher Kosten bekommt man auf der Xbox One deutlich mehr für sein Geld: Dank der Abwärtskompatibilität finden sich im EA Vault neben halbwegs aktuellen Vertretern wie Anthem oder Battlefield 5 zusätzliche Spiele aus vergangenen Konsolengenerationen, darunter Highlights wie Black, Dante's Inferno, die Dead-Space-Trilogie, die komplette Dragon-Age-Saga, alle Mass-Effect-Teile, Battlefield: Bad Company 1+2 und Fight Night Champion. Auf der PS4 muss man dagegen auf einen Großteil der lohnenswerten Oldies verzichten, die ausgerechnet aus einer der besten Schaffensphasen des Publishers hinsichtlich Qualität stammen. Neben großen Namen finden sich aber auch einige Indie-Spiele wie Unravel, Sea of Solitude und A Way Out sowie Gelegenheitsspiele wie Peggle oder Bejeweled 3 in der nicht gerade üppigen Auswahl, bei der PS4-Nutzer sogar noch einen Stern bei der Wertung abziehen dürfen.

Auf den ersten Blick ist Origin Access nichts weiter als die PC-Version von EA Access. Doch auf den zweiten Blick offenbart das Spiele-Abo sehr viel mehr als das Konsolen-Pendant. Zwar muss man auf den einen oder anderen Titel verzichten, weil er nur für Konsolen veröffentlicht wurde, doch dafür ist am PC die Abwärtskompatibilität jederzeit gewährleistet. Entsprechend kann man bei Durchstöbern der Bibliothek sehr, sehr weit zurückgehen und findet in der Auswahl sogar Oldies wie die Wing Commander Serie, sämtliche Ultima-Teile (das erste stammt von 1981!) sowie alle möglichen Star-Wars-Spiele von der Galactic Battleground Saga über TIE Fighter / X-Wing Special Edition, Shadows of the Empire und der Reihe Jedi Knight bis hin zu Knights of the Old Republic. Hinzu kommen Titel, die man ohnehin nur auf dem PC erleben kann, darunter z.B. Command & Conquer: The Ultimate Collection oder SimCity. Aber das Beste: Im Gegensatz zu EA Access gibt es hier zahlreiche weitere Spiele anderer Hersteller, darunter Kalypso, Team 17, Daedalic, Focus Home Interactive, THQ Nordic sowie kleinere Indie-Studios. Dadurch wird die schon recht üppige EA-Auswahl am PC um zusätzliche Produktionen wie The Surge, Yoku's Island Express, Shenzhen/IO, Pillars of Eternity, Darksiders, This War of Mine, Gone Home, Worms W.M.D. sowie Ghost of a Tale ergänzt. Abonniert man die Premium-Variante Origin Access Premier kommen außerdem noch aktuelle Spiele wie Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat und FIFA 20 hinzu, von denen man meist auch die Deluxe bzw. Ultimate Editionen sowie ursprünglich kostenpflichtige Erweiterungen erhält. Zusätzlich landen vereinzelt auch Spiele von Drittanbietern im Premium-Vault. Zu den aktuellen Beispielen zählen etwa A Plague Tale: Innocence oder Darksiders 3.

Uplay Plus gewährt Abonnenten quasi Zugriff auf die gesamte PC-Spielebibliothek von Ubisoft. Schleichen mit Sam Fisher in Splinter Cell, Ballern in Far Cry, Aufbaustrategie mit Anno oder den Siedlern und Abenteuer in Assassin's Creed oder den geistigen Vorgängern von Prince of Persia: Die Auswahl ist mit mehr als 100 Spielen nicht nur groß, sondern dank der Mischung aus alten und neuen Spielen auch noch erfreulich vielfältig, bevor offenen Welten das Credo in der Entwicklung des französischen Publishers wurden. Neben großen Reihen finden sich auch kleinere Projekte wie Child of Light, From Dust oder I am Alive in der Auswahl. Retro-Fans dürfen dagegen in die älteren und wesentlich komplexeren Teile von Ghost Recon oder Rainbow Six abtauchen, bekommen selbstverständlich aber auch die aktuellen Vertreter wie R6 Siege, Wildlands oder Breakpoint sowie weitere Ableger aus dem Tom-Clancy-Universum wie das Strategiespiel Endwar oder The Division. Kult-Spiele wie Beyond Good & Evil fehlen genauso wenig wie die unkonventionellen South-Park-Rollenspiele, VR-Experimente wie Transference, die Baukasten-Raserei Trackmania, Hüpf-Einlagen mit Rayman oder eine Zeitreise durch die Historie von Might & Magic. Das Plus wird beim Abo-Service tatsächlich groß geschrieben: Falls verfügbar gibt es von allen Spielen innerhalb der Abo-Bibliothek die digitalen Premium-Editionen mit sämtlichen Zusatzinhalten, Erweiterungen und Extras. Genau wie bei EA Access ist das Angebot allerdings nur auf Produktionen von Ubisoft beschränkt. Auch steht der Abo-Service lediglich für PC-Nutzer zur Verfügung – ein Konsolen-Pendant gibt es nicht.

Bei Humble Choice, das ursprünglich unter dem Namen Humble Monthly gestartet wurde, verfolgt man einen etwas anderen Ansatz als bei den meisten anderen Spiele-Abos. Auf der einen Seite erhalten Abonnenten auch hier Zugriff auf einem Bibliothek mit mehr als 90 Spielen, bei denen es sich überwiegend um ältere Vertreter oder kleine Indie-Produktionen wie Snake Pass, Race the Sun oder The Sexy Brutale handelt. Allerdings finden sich in diesem so genannten Humble Trove auch Adventure-Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder Abenteuer aus der Reihe Broken Sword (Baphomets Fluch). Selbst Star Wars ist mit Spielen wie X-Wing Alliance oder Star Wars Rebellion am Start, wobei die Bibliothek in jedem Monat mit Neuzugängen ergänzt werden soll. Im Mittelpunkt steht aber der Aufbau einer eigenen Bibliothek: Bei Humble Choice bekommt man jeden Monat eine Auswahl aus mindestens zehn PC-Spielen, von denen man je nach gewählter Abo-Stufe bis zu zehn behalten darf – und das nicht nur im Rahmen des Abos, sondern für immer. Im Klartext: Man hat selbst dann noch Zugriff auf seine ausgewählten Spiele und die heruntergeladenen Titel aus der Trove, wenn man das Abonnement kündigt. Neben Indie-Spielen finden sich in den Auswahlpaketen auch Produktionen großer Studios, darunter z.B. Shadow of The Tomb Raider, Dirt Rally 2.0, Soul Calibur 6, Call of Duty: WW2 oder Street Fighter 5, wobei man in diesen Fällen in der Regel die Steam-Codes erhält, während man in der Trove DRM-freie Fassungen bekommt. Je nach Spiel gibt es nicht nur die Standard-Versionen: Bei F1 2019 stand z.B. die Anniversary Edition mit zusätzlichen Inhalten zur Auswahl. Der Ansatz ist vor allem deshalb sehr interessant, weil er einem Problem entgegenwirkt, das viele Abodienste haben: Ein großer Teil des Angebots ist den Nutzern unter Umständen egal, weil sie z.B. mit einem bestimmten Genre nichts anfangen können. Bei Humble Choice finden dagegen hauptsächlich solche Spiele den Weg in die Bibliothek, die einem persönlich zusagen und die man gleichzeitig für immer behalten darf. Das ist ein großartiger Mehrwert, den man nicht unterschätzen darf! Trotzdem sollte man eine gewisse Offenheit gegenüber verschiedenen Genres und kleineren Produktionen mitbringen, um jeden Monat bei der gebotenen Auswahl fündig zu werden.

Apple ist erst am 19. September 2019 in den Abo-Service eingestiegen und setzt auf eine Bibliothek mit über 100 ausgewählten Spielen - natürlich nur für iOS-Geräte vom iPad über AppleTV bis Mac. Darunter befinden sich traditionell keine Triple-A-Produktionen à la Assassin's Creed oder große Rollenspiele wie The Witcher 3, die man weiter nur für PC und Konsole bekommt. Aber Apple hat nicht nur prominente Namen und Studios wie Will Wright oder Hironobu Sakaguchi, sondern auch Marken wie Sonic, Rayman, Pac Man, LEGO & Co dabei. Das Abo deckt ein breites Spektrum an Genres von Action, Sport über Plattformer bis zu Strategie und Adventure ab, wobei einige (zeit)exklusive Highlights wie Shinsekai hier sogar ihre Premiere feiern, bevor sie auf Switch & Co erscheinen. Zwar gibt es auf den ersten Blick noch viele "typische" Mobile-Games und man vermisst potenzielle Platin-Hits wie noch in der Tablet-Pionierzeit. Aber es gibt genug solide bis gute Titel, dazu keinerlei Werbung oder Mikrostransaktionen. Außerdem verschwinden die qualitativen Grenzen zwischen den eShops von Nintendo, Sony & Co zunehmend, zumal gerade Independent-Entwickler wie Annapurna Interactive (What Remains of Edith Finch) auch für iPad & Co problemlos komplexere Abenteuer in hoher Auflösung mit stabiler Bildrate und Gamepad-Unterstützung designen können. Allerdings deckt Apple Arcade etwa 300.000 Spiele nicht ab, die entweder mit In-App-Käufen um Kunden buhlen oder die man zum Vollpreis im AppStore kaufen kann - es fehlen also großartige Klassiker wie Sorcery! oder Battle of the Bulge, auch manche coolen aktuellen Abenteuer für Erwachsene wie das Soulslike Pascal's Wager sind nicht dabei. Apple hat seine Spielewelt quasi in drei Bereiche geteilt und mit Apple Arcade eine kuratierte Familienoase geschaffen.