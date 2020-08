Spielkultur: Die Spielewelt im Jahr 2000 - Special

Zahllose Meilensteine für Rollenspieler, Shooterfreunde und PC-Strategen. Dazu die ersten GeForce-Karten, Controller mit Kabel, Spiele auf Discs oder Modul, Memory Cards und 56k-Modems. Außerdem in spielerischer Hinsicht ein Wahnsinnsjahr für Segas Dreamcast. Kommt mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2000 - so retro war die Spielelandschaft, als 4Players.de das Licht der Onlinewelt erblickte.

"Killerspiel", E-Sport-Meilenstein, Shooterlegende: Counter-Strike wurde 2000 offiziell veröffentlicht.

Lieblingsspiel? Baldur's Gate 2 war in fast jeder Hinsicht überragend - und kann sich heute noch sehen lassen.

Keine Sorge, dies ist keine abgetippte Version unserer PUR-exklusiven Talks Meilensteine: Das Jahr 2000 - aber natürlich sind Überschneidungen Pflicht, wenn ich über die Spielewelt im Jahr 2000 spreche. Zusätzlich möchte ich versuchen, auch jenseits der Spieleklassiker auf das Gefühl einzugehen, dass man als Konsolen- oder PC-Zocker damals hatte. Auf die Hardware und darauf, wie Spiele damals waren, in puncto Struktur und Umfang. Los geht's!Doch zunächst mal zum generellen Jahr 2000 - meist braucht es nur ein paar Stichworte, damit wir uns an einen bestimmten Zeitabschnitt erinnern: 2000, das waren die Olympischen Spiele in Sidney und die Expo in Hannover, Bundeskanzler war Gerhard Schröder, in Russland trat ein gewisser Wladimir Wladimirowitsch Putin die Nachfolge von Boris Jelzin an und das Nokia 3310 war der letzte Schrei auf dem Handymarkt. Im Kino räumten American Pie, Mission Impossible 2 oder Gladiator ab und im deutschen TV (echt noch ein großes Ding damals, so vor YouTube, Netflix, Twitch & Co.) sorgten die erste Staffeln von Big Brother (Zlatko!) und Popstars (No Angels!) für satte Einschaltquoten. Michael Schumacher bescherte der Scuderia Ferrari den ersten gemeinsamen WM-Titel, Frankreich holte die Fußball-EM und Lance Armstrong seinen zweiten Tour-de-France-Titel (vor Ullrich und Pantani). Das Jahr begann entspannt - der sogenannte Millenium-Bug hatte die Welt doch nicht ins Chaos gestürzt - und endete hysterisch - der Begriff BSE war buchstäblich in aller Munde. 2000, das war natürlich auch It’s my Life und Spirit of the Hawk, Last Resort und Summer Jam, Sandstorm und Türlich Türlich, Hey Baby und Stan, Ms. Jackson und Down with the Sickness…Genug Flashbacks und alte Mucke im Kopf? Dann können wir nun zum Spielejahr kommen. Das hatte es mehr als in sich! Genre-Meilensteine, die Spiele-Entwicklung prägende Titel, große Verkaufsschlager, kultige Nischentitel, niemals langweilig werdende Publikumslieblinge - von allem war reichlich da! Counter-Strike lief zwar schon 1999 an, der offizielle Release datiert aber ins Jahr 2000. Die 5-gegen-5-Action hat das Genre der Mehrspieler-Shooter entscheidend geprägt, und den E-Sport generell natürlich auch. Um mangelnde gesellschaftliche Aufmerksamkeit sollte sich der Titel in den Folgejahren ebenso wenig sorgen müssen - Counter-Strike war einer der Promis in der lange währenden deutschen Killerspiel-Debatte. Bleiben wir noch kurz beim Shootergenre: No One Lives Forever von Monolith Productions glänzte mit intelligentem Missionsdesign und ungewöhnlichem Agenten-Setting, Romeros Daikatana erschien doch noch, Ravens Soldier of Fortune drehte kräftig an der Gewaltschraube und Rare bewies mit Perfect Dark , dass auch ein konsolenexklusives Ballerspiel in der obersten Liga mitspielen kann. Apropos Ballerspiel: Mit Metal Slug 3 und Sin & Punishment kamen zwei extrem unterschiedliche, aber in ihrer Einfachheit enorm spaßige Action-Infernos für Neo-Geo bzw. Nintendo 64 auf den Markt - doppelter Shooterspaß aus Japan, natürlich nur echt ohne Ego-Perspektive!Dass die ersten 366 Tage des neuen Jahrtausends auch ein formidables RPG-Jahr darstellten, hat Jörg schon in unserem PUR-Talk hinreichend ausgeführt: Baldur's Gate 2: Schatten von Amn übertraf seinen starken Vorgänger deutlich und avancierte zu einem Leuchtturm des westlichen Computer-Rollenspiels. Der blieb, wie zwei andere in isometrischer Sicht präsentierte Titel, bis ins Jahr 2019 PC-Spielern vorbehalten. Die beiden anderen waren: Icewind Dale , das mit seinem Action-Fokus, dem tollen Setting und der stimmungsvollen Musik einen entspannten Gegenentwurf zum Schwergewicht Baldur's Gate 2 darstellte, und Planescape: Torment , ein fantasievolles Text-Ungetüm und Story-Schwergewicht, das viele Zocker zu ihren Lieblingstiteln zählen. Nicht weniger beliebt waren zwei weitere Kinder des Jahres 2000: Diablo 2 und Deus Ex . Rollenspiel-Kult, wie er kaum unterschiedlicher ausfallen könnte - hüben mit perfektionierter Loot-Lust und geheimem Kuh-Level, drüben mit großer Entscheidungsfreiheit und Ego-Action. Und wer sein Rollenspiel lieber japanisch hatte, dem servierten Square bzw. Sega mit Vagrant Story und Phantasy Star Online zwei attraktive, komplexe und innovative Klassiker.