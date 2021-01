Spielkultur: Multiplattform-Spiele 2021 - Special

Eine alte Geschichte, visuell erneuert: The Sands of Time war 2003 ein starkes Reboot des Klassikers Prince Of Persia.

Im Shooter-Mix Outriders geht es - typisch People Can Fly - brachial zur Sache.

Schon Ende Januar veröffentlicht IO Interactive den letzten Teil der Welt-der-Attentate-Trilogie.geht Agent 47 in gewohnter Sandbox-Art an den Start und meuchelt sich durch sechs Schauplätze voller Ziele, Verkleidungen und Zivilisten. Dabei finden sich unter anderem Einsätze in Dubai und England - wo in Sherlock-Holmes-Manier in einem Mordfall ermittelt wird. Auch eine Switch-Version wird erscheinen, die per Cloud-Technologie auf der Nintendo-Konsole lauffähig gemacht wird. Besitzer des Vorgängers können Levels und Speicherstände auf allen Plattformen in Hitman 3 importieren.Der Nachfolger zum Gruselspiel der Tarsier Studios liefert am 11. Februar mehr von dem, was schon den guten Vorgänger auszeichnete: Düstere Kulissen, Stealth-Passagen, etwas zu einfache Umgebungsrätsel und eine bedrückende Stimmung. In Little Nightmares 2 steuert man die neue Figur Mono, die von ihrer Vorgängerin Six als KI-Kameradin begleitet wird. Auch die Welt soll größer sein und mehr Abwechslung in ihren einzelnen Szenen bieten. Little Nightmares 2 wird auch auf der Switch erscheinen.Überraschend kündigte Ubisoft im September 2020 ein Remake des beliebten Prince of Persia-Reboots Prince of Persia: The Sands of Time an. Das Original von 2003 mit seiner coolen Zeit-Manipulation und sportlicher Akrobatik soll mit einer überarbeiteten Kulisse und Steuerung sowie neuen Sequenzen aufwarten und die Geschichte um den entfesselten Sand der Zeit neu inszenieren. Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird der Prinz am 18. März starten.It Takes Two ist die nächste Koop-Erfahrung der Hazelight Studios, die zuletzt mit A Way Out eine nur gemeinsam erlebbare Geschichte zweier Brüder erzählten. In It Takes Two, das über das von Electronic Arts betriebene Indie-Programm EA Originals erscheint, geht es um das zerstrittene Paar Cody und May, das in Puppen verwandelt wird – und natürlich nur gemeinsam aus der Fantasiewelt entkommen kann. Dafür müssen die Spieler auf dem Bildschirm zusammenarbeiten und die zerstrittenen Partner im Verlauf der Geschichte wieder zusammenbringen. Das Versöhnungs-Abenteuer startet am 26. März.Gears of War trifft Destiny: Mit Outriders macht sich People Can Fly an einen brachialen, blutgetränkten Shooter-Mix, der die Wucht von Gears mit dem Loot-Shooter von Destiny verbindet. Dabei setzen die Polen auf ein klassenbasiertes System, das den Spielern verschiedene Rollen im Squad zukommen lässt. Die Kampagne rund um die Cyber-Söldner "Outriders" auf dem von einer Anomalie verwüstenen Planeten Enoch soll sowohl Koop-Kämpfer als auch Solo-Schießwütige mit einem Faible für dreckige Sci-Fi abholen. Auch Outriders wurde bereits mehrfach verschoben und soll derzeit am 1. April starten.Und noch ein spannendes Remake, das für 2021 angekündigt wurde: Mit Nier Replicant wird der PS3-Klassiker NiER vom schrulligen Videospiel-Künstler Yoko Taro aus dem Jahre 2010 für PS4, Xbox One und PC grundlegend überarbeitet und neu veröffentlicht. Das Prequel zu NiER Automata erzählt die emotionale Geschichte eines jungen Mannes, der mihilfe des sprechenden Buches Grimoire Weiss seine Schwester Yonah vor einer tödlichen Krankheit retten möchte. NiER spielt in einer alternativen Zeitlinie des Drakengard-Universums und erfordert ähnlich wie sein Nachfolger mehrere Spieldurchläufe, um die Handlung insgesamt begreifen zu können.