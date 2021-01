Spielkultur: 21 potenzielle Horror-Highlights - Special

Mittlerweile haben wir viele spannende Spiele präsentiert, die 2021 für PC, Konsolen, im Early Access oder Indie-Bereich erscheinen. Aber was fehlt im Erscheinungsjahr von Resident Evil Village ? Richtig: der Horror! Und davon gibt es reichlich: Wir stellen 21 interessante Spiele vor, in denen es um Monster, Terror, Furcht und Grusel geht.



Mit The Medium veröffentlicht Entwickler Bloober Team nach eigenen Aussagen ihr bislang größtes und ambitioniertestes Projekt. Nachdem weder Observer noch Blair Witch an den Erfolg von Layers of Fear anknüpfen konnten, blickt man mit einer gewissen Vorsicht auf das neue Action-Adventure. Hier erkundet das Medium Marianne die reale sowie die Geisterwelt, zwischen denen man wechseln kann. Ein Drittel des Spiels wird sich in der realen Welt abspielen, ein weiteres Drittel in der Geisterwelt und das letzte Drittel in beiden Welten. Marianne kann durch Berührung von Gegenständen in die Vergangenheit blicken und mit Seelen kommunizieren.

Little Nightmares 2 - 11. Februar (PC, PS4, One, Switch)



The Outlast Trials - 2021 (PC)



Auch Red Barrels beugt sich dem Koop-Trend und veröffentlicht



In unserer Vorschau zu Little Nightmares 2 hinterließ das Action-Adventure schon einen richtig guten Eindruck. Diesmal erlebt man die düstere Reise aus der Sicht des Jungen Mono, der in einer verzerrten Welt gefangen ist. Im Verlauf findet er Six und löst mit ihr zusammen Umgebungsrätsel und versteckt sich vor den gruseligen Gegnern. Für einen Ersteindruck steht eine Demo bereit.Auch Red Barrels beugt sich dem Koop-Trend und veröffentlicht The Outlast Trials 2021 als Variante für bis zu vier Spieler. In der Ära des Kalten Krieges werden unfreiwillige menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation rekrutiert, um fortgeschrittene Methoden der Gehirnwäsche und der Gehirnkontrolle zu testen.

Resident Evil Village - 7. Mai (PC, PS4/PS5, One/XBS)



Besonders die mysteriöse Vampirlady machte neugierig auf mehr. Gerade hat Capcom angekündigt , dass Resident Evil Village bereits im Mai erscheinen wird! Die Handlung setzt ein paar Jahre nach Resident Evil 7 an: Ethan und seine Frau Mia leben an einem neuen Ort und wollen sich ein neues Leben aufbauen. Doch plötzlich steht Chris Redfield vor der Tür und Ethan muss sich dem mysteriösen Horror widmen, der das Dorf plagt.



Dying Light 2 - 2021 (PC, PS4, One)



Erscheint



Evil Dead: The Game - kein Termin (PC, PS4/PS5, One/XBS)



Mit Erscheint Dying Light 2 dieses Jahr endlich? Das Action-Adventure spielt fünfzehn Jahre nach dem ersten Teil. Die Menschheit hat den Kampf gegen das Virus verloren und die Überlebenden fristen ihr Dasein in einer großen europäischen Stadt. In unseren Vorschauen hinterließen das tolle Parcoursystem, der Kampf sowie der neue erzählerische Ansatz einen sehr guten Eindruck. Nachdem kürzlich der Leiter der Story-Abteilung das Unternehmen verließ, bleibt aber die Frage, ob alles tatsächlich wie versprochen umgesetzt wird.Mit Evil Dead: The Game setzen die Entwickler von Boss Team Games auf das 4-gegen-1-System, das vor allem durch Dead by Daylight beliebt wurde. Vier Überlebende erkunden die Umgebung und sammeln Gegenstände, um die Bresche zwischen den Welten zu schließen. Der Gegenspieler übernimmt die Kontrolle über den Kandarian-Dämon, um Ash und seine Freunde zu jagen. Die Entwickler versprechen, dass sie den Horror, Humor und die Action aus der Filmvorlage Evil Dead einfangen wollen.