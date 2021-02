Spielkultur: 25 Jahre Tomb Raider - Special

„100.000 Exemplare?“, peilte man bei Eidos durchs zugekniffene Auge an, als in dem britischen Softwarehaus kalkuliert wurde, wie viel ein brandneuer Titel namens Tomb Raider wohl einspielen würde. 100.000 – das war vor 25 Jahren weit mehr als es heute klingt! Echtes 3D steckte noch in den Kinderschuhen, die erste PlayStation war gerade mal zwei Jahre alt. Videospiele mussten sich und ihr Publikum erst finden. Und dann stürzten sich mehr als 7 Mio. Menschen auf das Abenteuer um Lara Croft, der dieser enorme Erfolg aber nicht nur Gutes brachte. Wir nehmen ihr kleines Jubiläum zum Anlass und blicken darauf zurück, wie sie und ihre Geschichten sich im Wandel der Zeit entwickelt haben.

So sah es aus, als Lara anno 1996 zum ersten Mal in der unterirdischen Stadt Vilcabamba ankam. Zwar gab es schräge Oberflächen, die Linien aller Grundrisse waren allerdings entlang eines Schachbrettmusters gezeichnet.

Tomb Raider ist viel mehr eine Spieleserie. Immerhin brachte der Erfolg nicht nur drei hoch dotierte Hollywoodstreifen ans Licht; Lara turnte auch durch Musikvideos, zeigte sich als Comicheldin, machte sich also auch außerhalb der vor 20 Jahren noch recht exklusiven Videospielexpertise einen Namen. Darauf wollen wir im Rahmen dieses Rückblicks aber nicht eingehen – genauso wenig wie auf die Ableger und Umsetzungen, welche zum großen Teil ohnehin "nur" den Namen der Protagonistin führten. Dazu zählen sowohl das kooperativ spielbare Lara Croft and the Guardian of Light samt Nachfolger als auch Lara Croft Go , zwei Titel für Game Boy Color sowie die Umsetzungen einiger großer Teile auf PSP, Nintendo DS und anderen mobilen Plattformen. Mit Lara Croft: Relic Run gibt es sogar eine Kopie des erfolgreichen Handyspiels Temple Run, aber spätestens die weicht so stark vom Konzept der Hauptserie ab, dass sie an dieser Stelle nur genannt sein soll. Gut, das könnte man auch über The Angel of Darkness sagen... dazu später mehr.Fangen wir dort an, wo noch niemand den Namen Lara Croft außerhalb des britischen Studios Core Design je gehört hatte. Nachdem Serienvater Toby Gard hart dafür kämpfen musste eine damals noch seltene weibliche Hauptfigur ins Abenteuer zu schicken, erschien Tomb Raider im Oktober 1996 zunächst für Segas Saturn, bevor es im November schließlich auf PC und PlayStation veröffentlicht wurde – zu einer Zeit, in der das Erstellen komplexer dreidimensionaler Kulissen eine technische Herausforderung war. Doch Core Design behalf sich mit einem Kniff, der lange identitätsstiftend für die Serie sein sollte: Die Wände, Mauern und Türen aller Räume wurden nicht frei gezogen, sondern entlang der Linien eines Schachbrettmusters gesetzt.Es entstanden jene markanten viereckigen Flächen, auf denen Lara rannte und kletterte und auf denen man immer präzise abschätzen konnte, wie weit der nächste Sprung sie tragen würde. Auch das Verschieben fraugroßer Würfel, um dahinterliegende Höhen zu erreichen oder Schalter auszulösen, drängte sich durch die technische Struktur geradezu auf. Und so hangelte sich die Heldin an Felskanten entlang, zog sich auf hohe Podeste und sprang noch im Rutschen von steilen Ebenen ab, um geheime Verstecke zu erreichen.Auch schießen musste Lara zu ihrer Premiere schon, obwohl sie im gesamten Spiel nur eine Hand voll menschliche Gegner traf. Dafür hausten in den Höhlen von Peru, einem „Kolosseum“ in Griechenland oder einer ägyptischen Sphinx ausgesprochen angriffslustige Tiere und mythische Kreaturen, die gerne unvermittelt sowie mit plötzlich einsetzendem Tadaaaa! ins Bild springen.Apropos: Tomb Raider verzichtete auf durchgehende Musik. Stattdessen lauschte man situationsunabhängigen, aber ausgesprochen stimmungsvollen Geräuschen, die den abgelegenen Schauplätzen erst ihren geheimnisvollen Reiz verliehen. Spätestens in der Zisterne entstand so eine ungemein dichte Atmosphäre. Die wundervolle Titelmelodie gehört nicht zuletzt zu den schönsten der Videospielgeschichte.