Spielkultur: Polaris feiert Gaming, Manga & Anime: ein kreatives Community-Event - Special

Oktober 2022, die erste Polaris-Messe findet in Hamburg statt. Was angekündigt ist als "spielbarer Freizeitpark", entpuppt sich als bunte Mischung von neuen Spielen, Retro-Games und viel, viel Japan-Style – inklusive Manga-Kunst und Anime-Quiz. 4Players war vor Ort und hat die junge Convention für euch besucht!

Gamifiziert!

Die Tore öffnen sich

Mario Kart auf der Bühne - zum Funracer gab es ein Community-Rennen.

Probeprügeln: Unter anderem war The King of Fighters 15 auf der Polaris spielbar.

Neo Taki sorgt für Anime-Ohrwürmer

Kostümierte Menschen, ausstellende Künstler und Verkaufsstände – das war die Polaris 2022.

Manga-Kunst in vielen Stilen

Eines der im Text erwähnten Kaffee-Kunstwerke: Fast zu schön zum Trinken.

Creator treffen ihre Community – ausnahmsweise sogar entspannt

Sachen gibt's – wir trafen YouTube-Star LeFloid.

An vielen Ständen gab es extravagante Kunstwerke zum Bewundern, und Kaufen.

"Spielbar“ soll die Mischung aus Messe und Community-Treffen nicht nur wegen der zahlreichen Konsolen sein, die hier zum Anzocken einladen. In der zugehörigen Polaris-App können QR-Codes gescannt werden, die überall auf dem Gelände verteilt sind, m Gegenzug werden in der App Sticker freigeschaltet. Die Besucherinnen und Besucher spielen dabei mit persönlichen Avataren, die sie selbst vorgefertigten Teams zugeordnet haben. Beispielsweise gibt es Team "Maggy" für wild Entschlossene oder Team "Ultrabot und Yenni64" für echte Fans von Bots und Mods. Leider hakt die Polaris-App am ersten Tag häufiger – möglicherweise ist sie überlastet, doch ein Update am Freitagabend soll für den Rest des Wochenendes reibungslosen Spielspaß ermöglichen. Rund 10.000 Menschen kamen über das Wochenende auf die Polaris. Nach Veranstalter-Angaben spielten davon rund 7.000 in der Polaris-App. Der Eintrittspreis fällt mit 29 Euro (Tagesticket), beziehungsweise 60 Euro (3-Tagesticket) nicht gerade niedrig aus, dennoch ist der Besuch lohnenswert. Am Sonntag ermöglicht zudem das Bring-Your-Kids-Ticket für 55 Euro vielen Familien das Vorbeischauen.Als die Polaris am vergangenen Freitag, den 28. Oktobern um zwölf Uhr mittags startet, sind noch keine Menschenmassen unterwegs. Kein Wunder, um diese Zeit werden so manche Gaming-Fans noch im Job festgehalten. Trotzdem lohnt sich auch da schon ein Blick in die Hamburger Messehallen: Die Polaris ist aufgeteilt in verschiedene Areas: Am Freitag geöffnet sind der Cyberdome, die Neo-Taki-Stage, die Sandbox, Valdhaym und der Munchi-Markt. Samstag und Sonntag kommen noch der Retro-Flohmarkt und die E-Sport-Arena hinzu. Bei letzterem liegt der Fokus auf professionellem Gaming, Selber-Zocken steht eher in der Sandbox und im Cyberdome im Fokus. Hier kommen on top noch einige Speedruns, Randomizer – also Zufallsgeneratoren in Spielen – und ein Mario-Kart-Community-Rennen hinzu, mit beziehungsweise gegen Jovlekaline, Lezzibizzoy, LostKittn und NancyWenz.Ansonsten findet sich hier die Retro-Arena mit klassischen Spielautomaten sowie die Speedrun-und-Retro-Stage, auf der unter anderem PightyMo mit wechselnden Gästen Klassiker wie Mario und Zelda zockt. Der Retro-Profi selbst ist – zumindest zu Anfang – nicht zufrieden mit seiner Leistung, wundert sich, als er im selben Level drei Anläufe braucht. Doch für all diejenigen, die weniger als ihr halbes Leben mit dem Game verbracht haben, sieht Mario aus wie am Faden gezogen. Die Sandbox-Area bietet erste Einblicke in einige Spiele, darunter Titel von Nintendo, Daedalic oder Wired Productions. Der Newcomer Wanderful von Tiny Roar wird in Kooperation mit dem Hamburger Entwickler Daedalic Entertainment als Weltpremiere präsentiert. In dem verrückt-bunten Spiel darf man eine eigene Welt Stück für Stück zusammenbauen und erkunden, die Messebesucher können eine frühe Version des Spiels testen. Anspielbar ist auch Leif's Adventure: Netherworld Hero, das im ersten Quartal des nächsten Jahres erscheinen soll. Action und Abenteuer begleiten die Spieler bei Ihrer Mission, das Böse von Netherworld zu besiegen. Buntspecht.Games hat eine Krankenstation nachgebaut und damit sein Spiel Fall of Porcupine beworben, das 2023 erscheinen soll – in dem Adventure-Spiel begleitet man den Arzt Finley, eine Taube, bei seiner Arbeit im Krankenhaus.Der Themenbereich Neo Taki präsentiert sich als Schmelztiegel japanischer, koreanischer und chinesischer Kultur. Es herrscht ein buntes Treiben. Die dominierenden Themen sind Anime und Manga, durch die Luft schallen K-Pop-Rythmen und Anime-Intro-Songs. Neben normalen Schaulustigen tummeln sich jede Menge Cosplayerinnen und Cosplayer, die gerne für ein Foto Halt machen. Vor allem nach der langen Corona-Pause ist es für viele Kostümierte eine Freude, sich und ihre Werke zu präsentieren. Dass manche Outfits erst in letzter Sekunde fertig geworden sind, sieht man ihnen nicht an.Wer nicht gerade bei der K-Pop-Tanzstunde ist, knobelt auf der Neo Taki Stage beim Anime-Quiz um tolle Preise. YouTuber Ninotaku moderiert das Bühnengeschehen und lässt seine Kandidaten Opening-Songs von Anime-Serien erraten. Für alle Verkleidungs-Freudigen ist der Cosplay-Contest am Samstag ein besonderes Highlight. Die Jury aus Maul Cosplay, Farbenfuchs und weiteren kürt die besten Kostüme. 1.000 Zuschauer verfolgen, wie sich Silivren mit einem brillanten Eigendesign von Elune the Moon Goddess den Sieg auf der Cyberdome-Bühne holt.Direkt neben dem Munchi-Markt geht es weiter – mit einem Augenschmaus: Man kann sich regelrecht im Valdhaym-Themenbereich verlieren, wo zahlreiche Künstlerinnen und Künstler an ihre liebevoll gestalteten Stände einladen. Auf ihren Zeichnungen begegnen einem knuffige Tiere, düster-mysteriöse Stimmungen und Mitten-aus-dem-Leben-Szenen. Bilder, Sticker, Poster, eigene Comics, Geldbeutel, Postkarten, Taschen und vieles mehr stehen zum Verkauf oder wahlweise zur Verlosung bereit. Für den richtigen Kunstausstellungs-Charakter sorgt außerdem eine Galerie mit Bildern verschiedenster Künstler. Wer all dem nichts abgewinnen kann, darf sich in den Brettspiel-Bereich zurückziehen und neue Leute kennenlernen.Wem nach den vielen Eindrücken und Gaming-Battles der Magen knurrt, ist auf der Polaris ebenfalls richtig. Man schnappt sich an einem der Stände des Michi Markets einen Snack und gesellt sich zu einem Plausch in den Essensbereich. An klassischem Streetfood ist für jeden etwas dabei, besonders außergewöhnliche Speisen findet man allerdings nicht. Dafür gibt es einen Stand weiter Kaffee-Kunst: Das Café Reissue serviert Kaffee mit Milchschaum in Form von Anime-Tiergesichtern. Die kleinen Schaumskulpturen sind fast zu schade zum Wegtrinken. Auf der Kochstage werden derweil Köstlichkeiten fabriziert und Talks gehalten.Für den Freitagnachmittag ist auf der Kochstage Sturmwaffel angekündigt. Hier schnacken der YouTuber und seine Kollegin mit keinem Geringeren als LeFloid und Olli von DoktorFroid. Die beiden waren ursprünglich erst für den Samstag angekündigt, umso größer ist die Überraschung, als sie plötzlich auf der Bühne sitzen. Im Talk geht es dann allerdings doch ums Essen. DoktorFroid kochen gerne vegan und kreativ – das verschieben sie allerdings erstmal auf den folgenden Samstag, dann soll es Polaris-Burger geben. Vorerst wechselt das Thema, hin zur Messe an sich. Im Vergleich zu Massenaufläufen wie der Gamescom finden die YouTuber die Polaris angenehmer: "Hier können wir auch mal rumlaufen, wir können uns selber an die Stände stellen", kommentiert LeFloid. "Wir haben auch viele Leute aus unserer Twitch-Community, die man dann zum ersten Mal sieht, worüber ich mich riesig freue. (...) Das funktioniert auf so kleineren Messen, die viel intimer sind und diesen Community-Fokus haben, viel besser."Olli sieht es so: "Ich komme ursprünglich aus der journalistischen Ecke von Videospielen. (...) Habe sechs Jahre bei Publisher und Entwicklern gearbeitet. Da war die Gamescom klasse für mich, da ging es auch wirklich darum, sich neue Videospiele anzugucken, neue Spiele zu präsentieren. Dafür ist die Messe prima." Aber auch er sieht in puncto Meet and Greet kleine Messen im Vorteil: "Die Gamescom hat es nie geschafft, diesen Community-Aspekt irgendwie groß einzubinden. Das war halt einfach immer eine sehr kommerzielle Messe.“ Man merkt den Youtubern und der Community an: Gerade nach der Corona-Pause freuen sich viele, endlich wieder live im Gaming- und Cosplay-Universum unterwegs sein zu können. Zwar gibt es auch einige Neuheiten, doch der Fokus der Polaris liegt klar auf Community-Events und einem Lifestyle rund um die Themen Gaming, Cosplay und Anime.