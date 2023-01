Spielkultur: 30 Top-Spiele für das Jahr 2023 - Special

Damit konnte nun wirklich niemand rechnen: Auch 2023 erscheint ein bunter Strauß Videospiele – und zwar ein richtig krasses Line-Up an Hochkarätern. Schon in den Monaten Januar bis Juni ist so viel AAA-Betrieb wie in manch komplettem Kalenderjahr. Wir haben für euch kompakt und handlich zusammengetragen, auf welche Software-Hits sich PC- und Konsolenbesitzer 2023 freuen dürfen: Neues Zelda, neues Diablo, neues Assassin's Creed, neues Final Fantasy, neues Forza, neues Spider-Man – dazu Bethesdas Mammut-Rollenspiel Starfield, das RTS-Schwergewicht Company of Heroes 3, Square Enix' Forspoken und die Reise nach Hogwarts Legacy. Obendrein stürmt Baldur's Gate 3 endlich aus dem Early Access, Atomic Heart möchte Half-Life 2 beerben und das Remake von Dead Space schockt schon in wenigen Wochen. Hier kommen unsere 30 Games-to-play 2023.

Spiele im Januar

Schaut schon noch besser als das fette Original: Dead Space. Dead Space

Plattform: PC, PS5, XBS

Genre: Action-Adventure

Termin: 27. Januar

Entwickler: EA Motive Studio

Neue Marke von Square Enix: Aus "Project Athia" wurde Forspoken. Forspoken

Plattform: PC, PS5

Genre: Action-Adventure

Termin: 24. Januar

Entwickler: Square Enix

Spiele im Februar

Atomic Heart sieht hinreißend aus, mal schauen wie gut es als Shooter funktioniert. Atomic Heart

Plattform: PC, PS4, PS4, One, XBS

Genre: Shooter

Termin: 21. Februar

Entwickler: Mundfish

Laut RTS-Fachmann Eike ist Company of Heroes 3 der wichtigste Genre-Release seit Jahren. Company of Heroes 3

Plattform: PC

Genre: Taktik & Strategie

Termin: 23. Februar

Entwickler: Relic Entertainment

Hogwarts Legacy kommt am 7. Februar, Harry Potter kommt übrigens nicht vor. Hogwarts Legacy

EA macht auf Monster Hunter – Wild Hearts könnte den Februar durcheinanderwirbeln. Wild Hearts

Plattform: PC, PS5, XBS

Genre: Action-Adventure

Termin: 17. Februar

Entwickler: Omega Force

Spiele im März

Kal Cestis' zweiter Streich: Wie viel Soulslike steckt wohl in Star Wars Jedi: Survivor. Star Wars Jedi: Survivor

Plattform: PC, PS5, XBS

Genre: Action-Adventure

Termin: 17. März

Entwickler: Respawn Entertainment

Kann Resident Evil 4 nochmal so viel Staub aufwirbeln wie zu GameCube-Zeiten? Resident Evil 4

Plattform: PC, PS4, PS5, XBS

Genre: Action-Adventure

Termin: 24. März

Entwickler: Capcom

Ein Nioh mit China-Mythologie? Wo Long: Fallen Dynasty sieht schon jetzt stark aus. Wo Long: Fallen Dynasty

Der Weltraum-Horror Dead Space ist ein moderner Klassiker des Genres. Isaac Clarkes brachialer Ausflug auf die USG Ishimura inklusive "taktischer Zerstückelung" der fiesen Necromorphs begeisterte 2008 Spieler und USK-Tester gleichermaßen. Das Remake von EA Motive soll nicht nur eine moderne Kulisse, sondern auch spielerische Erweiterungen wie Nebenquests und eine Ishimura ohne Ladezeiten mitbringen.Aus dem hippen New York wird die junge Heldin Frey Holland per Dimensionstor in die magische Welt von Athia gesogen. Hier wartet nicht nur ein von Monster gebeuteltes Volk, sondern auch eine riesige, frei begehbare Spielwelt, die in Parcours-Manier durchturnt wird. In den schnellen und von mächtigen Zaubern gestützten Kämpfen geht es gegen allerlei Scheußlichkeiten, die per Eis-, Feuer- oder Erdmagie in die ewigen Jagdgründe geschickt werden. Wird mal nicht gekämpft, sucht der Spieler die Umgebung nach lohnenden Geheimnissen ab und absolviert eine Quest nach der anderen. Die kürzlich erschienene Demoversion hinterließ gemischte Gefühle, das fertige Forspoken kann hoffentlich mehr überzeugen.Der erste Titel des in Zypern beheimateten Studios Mundfish sieht fast zu gut aus, um wahr zu sein: Der Ego-Shooter Atomic Heart spielt in einer alternativen Sowjet-Realität voller gefährlicher Roboter und Physik-Spielereien – und könnte den Trailern zufolge fast das Half-Life 3 sein, das uns immer verwehrt blieb. Cool designte Androiden-Feinde, martialische Schlagwaffen und Levels voller Retro-Scifi- und Art-Deco-Charme. Schon am 21. Februar wird sich zeigen, ob der Shooter mit seinen großen Vorbildern wie BioShock Fallout oder Doom mithalten kann.2023 geht es zurück an die Echtzeit-Strategie-Front. In Company of Heroes 3 verlegt Relic die Schlacht gen Süden: In der Story kämpfen Desert Rats gegen Afrika Korps, dazu gibt es eine große Kampagne mit Strategiekarte, welche die Operation Husky und die darauffolgende Befreiung von Italien thematisiert. Company of Heroes 3 soll dabei der größte Serien-Teil werden, der auch Mehrspieler-Generäle nicht vernachlässigen will.Plattform: PC, PS5, XBSGenre: RollenspielTermin: 7. FebruarEntwickler: Avalanche / Portkey GamesIm Wizarding-World-Rollenspiel Hogwarts Legacy drücken wir die Zauberer-Schulbank, lange bevor Voldemort oder Harry Potter die Bühne betreten. Aber auch im 19. Jahrhundert gibt es im Magie-Schloss Ärger – diesmal wegen des Goblin-Fieslings Ranrok. Hogwarts Legacy ist das erste Spiel in dem Hogwarts und Hogsmeade in offener Welt erkundet werden können und bietet u.a. freie Zauberer-Erstellung und Haus-Wahl.Echte Konkurrenz für den Platzhirsch Monster Hunter ? Die Entwickler von Omega Force, die schon mit den Spielen der Toukiden -Serie in Capcoms Gewässer fischten, legen mit Wild Hearts nach. Auch hier geht es mit bis zu drei Spielern im Online-Koop-Modus gegen turmhohe Monstrositäten aller Couleur. Neben den Waffen verlassen sich die Jäger im Kampf auf die Karakuri: Diese Holzkonstrukte sind ein Quell des Erfindungsreichtums, können sie sich doch in Windeseile in Schilde, Harpunen, Absprungrampen und vieles mehr verwandeln.Mit Star Wars Jedi: Survivor bringt Respawn am 17. März den Nachfolger des beliebten Krieg-der-Sterne-Abenteuers an den Start. Dieser spielt fünf Jahre nach den Geschehnissen aus Fallen Order und somit im selben Jahr wie die Serie Obi-Wan Kenobi. Erneut muss sich Hauptfigur Cal Kestis zahlreichen Herausforderungen stellen, die laut Game Director Stig Asmussen umfangreich weiterentwickelt wurden.Endlich mal ein Remake, das auch wirklich Sinn ergibt: Die Neuauflage des wohl besten Teils der Serie wurde komplett überarbeitet und wird nun von der RE-Engine befeuert. Story und Schauplätze bleiben bis auf ein paar Überraschungen gleich, optisch macht Resident Evil 4 natürlich einen großen Sprung. Leon S. Kennedy und die schaurige Gegnerschar samt denkwürdiger Bossgegner sahen jedenfalls noch nie besser aus.Plattformen: PC, PS5, PS4, One, XBSGenre: RollenspielTermin: 3. März 2023Entwickler: Team NinjaNach Nioh 2 wagt sich Team Ninja ans nächste Soulslike, das in Sachen Anspruch wohl kaum zurückstecken wird. In Wo Long: Fallen Dynasty rechnen wir mit knallharten Duellen im alten China und brachialen Kämpfen gegen mythische Kreaturen. Die ersten Trailer versprechen dabei Bildschirm-entflammende Magie, Gegner-Horden und ein frisches Moral-System. Auch die 2022 zeitbegrenzt spielbare PS5-Demo machte bereits einen guten Eindruck.