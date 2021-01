Metal Slug: Super Vehicle-001: Das schönste Spiel der Welt - Special

Tolles Buch: Prächtige Pixel, Arcade-Flyer und etliche Hintergrund-Infos zur Entwicklung auf dickem Papier findet ihr im Wälzer "Metal Slug: The Ultimate History".

Um die Entstehung von Metal Slug einzuordnen und zu verstehen, wie dessen ikonischer Pixel-Look zustande kam, muss man weit vor dem Erscheinungsjahr 1996 einsteigen: Zwischen 1982 und 1986 programmierte und veröffentlichte das japanische Studio Irem mehrere einflussreiche Arcadespiele - Moon Patrol, Kung-Fu Master und natürlich R-Type. In der Folgezeit entwickelte sich das Team zum Experten für rassige Arcade-Action mit außergewöhnlich starker Bitmapgrafik - die Titel wurden, vor allem im Westen, aber nicht zwingend zu namhaften Verkaufsschlagern. Sahen Ninja Spirit (1988) und Hammerin’ Harry (1990) schon klasse aus für die damalige Zeit, festigte sich der Stil einer bestimmten Entwicklergruppe innerhalb von Irem spätestens mit dem Shoot’em-Up Armed Police Unit Gallop (1991), dem Sidescroll-Klopper Undercover Cops (1992) und natürlich der Unterwasser-Ballerei In the Hunt (1993, später für PSone und Saturn umgesetzt). Wer diese Titel spielt, erkennt in den Farbpaletten, den schmutzig-realistischen Pixelobjekten und der Vorliebe für Kaskaden von Explosionen eine eindeutige Handschrift, die schließlich in GunForce II, Irems letztem Arcade-Spiel, kulminiert: Der aufwändig gepixelte Run-and-Gun-Titel fährt berstendes Metall, in Feuer und Rauch verpuffende Feindscharen und einen fliegenden Riesenterminator mit Minigun auf - und wirkt aus heutiger Sicht wie ein allzu deutlicher Vorgriff auf Metal Slug.Nach dem Release von GunForce II wird Irems Arcade-Entwicklungsabteilung aufgelöst - mehrere Mitarbeiter aber finden sich unter dem Firmennamen Nazca Corporation wieder zusammen. Mehrere Mitarbeiter? Die damals in Japan nicht unübliche Verwendung von Pseudonymen in den Credits machte nicht nur Konkurrenzfirmen das Abwerben schwer, sondern torpediert auch die Arbeit von Spiele-Archäologen - oft war und ist nur den japanischen Codern und Grafikern selbst bekannt, wer tatsächlich an welchem Spiel arbeitete. Nazca programmierte für den Irem-Konkurrenten SNK und dessen potente Neo-Geo-Hardware nicht nur ein ansehnliches Golfspiel (Neo Turf Masters) sondern auch ein 2D-Ballerspiel für die Ewigkeit: Metal Slug.