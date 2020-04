Aufgrund der aktuelle Weltsituation fand die Revision 2020 als Streaming-only-Event statt. Kein gemeinsames Kuscheln vor dem Bigscreen, kein Drücken und Abklatschen mit Freunden, kein Anstoßen mit der Bierflasche und vor allem kein Besuch im E-Werk in Saarbrücken. Stattdessen hieß es zu Hause zu bleiben, die Couch zu belagern, Werke online ins Partysystem zu laden und vor dem heimischen Fernseher vier Tage lang einen Stream der Extraklasse zu genießen. Denn was die Organisatoren in der Kürze der Zeit vollbracht haben, würde Karla Kolumna mit einem begeisterten "Sensationell!" quittieren. Auch wenn man sich nicht persönlich treffen konnte, so fanden alle Wettbewerbe statt. Es gab sogar Seminare und DJ Acts - nur dass diese eben aus den heimischen Zimmern in die Welt hinaus getragen wurden. Und natürlich auch Releases über Releases. Fantastische Demos, Intros, Videos, Grafiken und Musikstücke. Ganz so, wie es sich für das größte jährliche Treffen der Computerdemoszene gehört. Die Besten davon präsentieren wir euch nach und nach auf den folgenden Seiten.