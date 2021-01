Es fällt schwer, auf dieses Jahr 2020 zurückzublicken. Zu allgegenwärtig und dominant sind die uns täglich umgebenden Begriffe wie Pandemie, Einschränkungen, Lockdown... Die ganze Welt hat sich verändert. Und eigentlich ist es schockierend, dass etwa die Botschaften in unserem Videoauch heute noch, acht Monate nach dem ersten Release, durchaus aktuell sind. Da ist es schwer, für einen Rückblick überdie richtigen Einstiegsworte zu finden. So etwas wie Social Distancing kennt diese normalerweise nicht. Sie lebt vom Miteinander, vom Social Partying, vom freundschaftlichen Wettbewerb der Coding-Wizards, der Grafikkünstler und Klangzauberer. Dass dies alles zwar deutlich weniger und natürlich eingeschränkter als in den Jahren zuvor stattfand, verstärkt natürlich im Online-Universum, ist zwar nicht schön, aber dennoch ein wunderbares Beispiel für den Zusammenhalt in der Szene. Kreativität lässt sich nicht unterkriegen. Sie muss raus, man muss sie leben und zeigen. Genau deshalb sind auch 2020 wieder einige echte Perlen der Demokunst veröffentlicht worden. Sie haben uns unterhalten, unsere Sinne erwärmt und uns ermöglicht, den Alltag immer wieder hinter uns zu lassen. Deshalb blicken wir zurück auf die 30 schönsten Demos und Intros, die für die unterschiedlichen Plattformen und Systeme in den vergangenen 12 Monaten veröffentlicht wurden.