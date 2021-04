Farb- und Objektvielfalt, glasklare Optik und groovige Musik fühlen sich an, als ob dieses Ding mehrer 100 Megabyte wiegen würde. Tut es aber nicht. Clean State misst nur 64 Kilobyte und trägt schon jetzt den Titel als Intro mit den meisten Szenen pro Codezeile. Unglaublich scharf!Nuance sind auf den Hirsch gekommen. Genau solch ein Exemplar zerlasert mit seinen Augen eine ganze Cyber-Stadt. Das ist eine solch krasse, grandiose Erfahrung, dass wir an unserem Jägerlatein zweifeln.Ein beeindruckender Flug durch die Spielhallen der Vergangenheit. Sieht todschick aus, wirkt wie aus einem Guss und schickt einen auch musikalisch in umwerfenden Gefühlswelten.Fraktale Welten, deren natürliche Schönheit am Fotorealismus kratzen. Staunende Gesichter, herunterklappende Kinnläden und Tränen der Begeisterung sind die logische Folge.Es gibt Designer, die sind einfach auf einem völlig anderen Level als alle anderen. Pixtur ist so jemand. Ein Künstler, ein Visionär, ein Andersdenker. Genau das sieht man in There. Wer sich darauf einlassen kann, erfährt die intensivste Erfahrung in digitaler Kunst der letzten Jahre.Colordope auf Speed. Ninjadev packen erneut den "No Invitation"-Design-Hammer aus und hetzen uns durch ein buntes Potpurri an Effekten, perfekt gesynced bis auf die letzte Millisekunde.Nach ihrem unglaublichen Erfolgsjahr 2020 pirschen sich die Bitbendaz in gruselige, düstere Gefilde, in denen normalerweise die Franzosen von Cocoon beheimatet sind. Mit Erfolg, auch wenn noch etwas zu viel Luft zum Atmen vorhanden ist.War da nicht kürzlich so ein Cyberpunk-Spiel in aller Munde? Cocoon springen auf diesen Trend auf und präsentieren lebendes Metall mit Sex-Appeal. Leider nur als kleines Häppchen.Mit Cables.GL ist so vieles möglich. Auch ein Ausflug in vergangene Designtage, als pumpende Techno-Rhythmen noch öfters ein rasend schnelles Effektstakkato begleitet haben.Mit Notch können auch kreative Non-Coder umgehen. Das führt zu solch epischen Momenten wie in Sable and Silver, die später in stampfenden Szenen pulverisiert werden.Wie ein wunderschöner, entspannender Traum wirkt dieses Kleinod mit seinen schillernden Farben, dem nebulösen Schleier und Puryx zauberhaftem Soundtrack.Hologramme haben uns schon in Star Wars gefallen. MajorX nutzt hier eine neue Displaytechnik, um Oldskool-Effekte ein dreidimensionales Leben zu ermöglichen. Beeindruckend, aus jeder Perspektive.Fette 3D-Szenen und atmosphärische Musik hieven uns direkt in das Zeitalter, als TBL und Ephidrena noch regelmäßig Monsterdemo-Kämpfe um den Platz an der Amiga-AGA-Spitze ausfochten.Melon Dezign sind sowas von Kult! Mit dieser Demo geben sie ein überraschendes Comeback und bieten nicht nur coolen Melon-Style, sondern auch einige extrem frische Effekte.Super, dieses Super Nintendo. Super, dass Desire dafür eine Demo gemacht haben. Dass die richtig rund und abwechslungsreich ist, finden wir natürlich... Genau! Super!Dieses Bild macht sprachlos. Und wenn man weiß, dass es gänzlich aus verschiedenen Zeilen Code besteht und dieser Code nur 4096 Byte klein ist, können wir erst Recht nichts mehr sagen.Schön sieht anders aus. Aber diese Animation im Stil der alten Amiga-Anims von Erich Schhwartz ist hier nicht das Wichtigste. Vielmehr geht es um bekannte Demo-Melodien, die hier von diversen Amiga-Computern nachgesungen werden. A Capella, also ohne Instrumente!Eine professionelle Fotografin mit einer Vorliebe für Urbex-Szenerie schickt eine Ballerina vor die Linse. In rotem Gewand, denn Kontrast muss schließlich sein. Sehr atmosphärisch und edel.Demo-Style in Videoform. Das bringt Shexbeer mal wieder auf den Punkt und weiß damit zu unterhalten.Drohnenvideos gibt es schon ein paar. Hier werden jedoch mit Abstand die schönsten Bewegtbilder von einigen der imposantesten Örtlichkeiten dieses Planeten geliefert. Eine wahre Augenweide!