Myst: Der rätselhafte Monolith - Special

Der rätselhafte Monolith

Es gibt ja diese langen Listen an Spielen, die man unbedingt kennen oder am besten selbst erlebt haben sollte - sie wollen so eine Art Kanon der digitalen Unterhaltung abbilden. Und fast immer ist ein Klassiker aus dem Jahr 1993 dabei, der das Genre der Adventures atmosphärisch bereichern und sich millionenfach verkaufen konnte. Was war so besonders an Myst, das von Cyan entwickelt wurde?