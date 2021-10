Sports Scramble

Bereits bei der frühen Hetzjagd des fanatischen Kults durch den Ort ergeben sich erfreulich scharfe Panoramen.

Vorweg gleich eine Warnung an Besitzer der ersten Oculus Quest, die in diesem Spiel von Publisher Facebook nicht mehr offiziell unterstützt wird. Nach allerlei Umsetzungen für andere Plattformen am klassischen Bildschirm ist nun also die Virtuelle Realität an der Reihe. Für die Umsetzung hat sich Capcom Partner besorgt: Publisher Facebook unterstützt den Titel als exklusives Highlight für sein aktuelles System Quest 2 finanziell bzw. bei der Vermarktung ( z.B. mit diesem ziemlich coolen japanischen Trailer ). Nutzer von PSVR oder PC-VR sollten sich also vorerst keine allzu großen Hoffnungen auf eine Umsetzung machen. Für den Großteil der Entwicklung wurde Armature beauftragt, das u.a. bereits mitVR-Erfahrungen sammelte ( zum Test ).Nach wie vor ziehe ich mit Leon Kennedy in den Kampf gegen die Infizierten, während ich im spanischen Hinterland nach der Tochter des amerikanischen Präsidenten suche. Warum Resident Evil 4 mit seinen mechanischen Veränderungen so wichtig für die Reihe gewesen ist und was Leon bei seinem Trip nach Südeuropa alles erwartet, erfährt man in Jörgs Test der GameCube-Version (oder auch zu den Remastern für PS4, Xbox One sowie Switch ).Hier wird es in erster Linie um die Besonderheiten der VR-Umsetzung gehen. Zunächst springt die sehr saubere, durchgehend flüssige Performance des Shooter-lastigen Action-Adventures ins Auge, obwohl „lediglich“ 72 Hertz und Bilder pro Sekunde zum Einsatz kommen. In der fürs Medium umdesignten Egosicht rauscht die Kulisse deutlich flotter an mir vorbei als in Shootern, die von Grund auf für VR konzipiert wurden.Dies verursachte bei mir seltsamerweise weder im stehenden, noch im sitzenden Modus ein flaues Gefühl. Nur als mich das riesige Tümpelmonster im ersten Bosskampf im Boot übers Wasser zog, musste ich eine mehrstündige Zwangspause mit irritiertem Magen einlegen. Selbst nach der Änderung einiger Komfort-Optionen wurde es an dieser Stelle kaum besser. Für den Großteil des Spiels wirken die zahlreichen Einstellungen aber sinnvoll, etwa zur (auf Wunsch) stufenweisen Kameradrehung, alternativer Teleportation, der Vignetten-Stärke oder der Größe der Kinoleinwand für Zwischensequenzen und kurze Überblendungen.