Auf Stadia macht Cyberpunk 2077 eine sehr gute Figur: Technisch befindet man sich etwa auf dem Niveau, als würde man das Sci-Fi-Rollenspiel auf einer der beiden neuen Konsolen spielen. Was Kulisse und Effekte angeht, landet man auf Stadia irgendwo zwischen den sehr hohen und Ultra-Einstellungen vom PC. Raytracing fällt auf Stadia zwar flach, doch zumindest eine HDR-Unterstützung wird geboten, obwohl CD Projekt RED in dieser Hinsicht auf allen Plattformen noch Luft nach oben hat. Nur die vereinzelten Kompressionsartefakte und die unvermeidbare Eingabeverzögerung trüben den positiven Stadia-Eindruck leicht – trotzdem gingen selbst die Schussgefechte nach einer Eingewöhnung gut und präzise genug von der Hand. Zudem hat man wie gewohnt die Wahl, entweder zum Controller oder der Kombo aus Maus und Tastatur zu greifen. Dazu gesellt sich der natürliche Vorteil beim Streaming: Man braucht weder das Spiel noch gigabyte große Updates zu laden und kann direkt loslegen. Nicht zu vergessen, dass Google aktuell mit einem attraktiven Angebot dazu verlockt, zur Stadia-Version zu greifen.Genau wie auf der Xbox Series X findet man in der Streaming-Variante außerdem zwei Grafikmodi: Bevorzugt man die Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde, muss man mit einer 1080p-Auflösung Vorlieb nehmen, die sich nicht nur mit einer generellen Unschärfe bemerkbar macht, sondern z.B. auch zu groben Rändern rund um manche Objekte und die Untertitel führt. Visuell deutlich hübscher präsentiert sich der Qualitätsmodus, bei dem die Bildrate auf 30fps begrenzt wird. Allerdings kommt es in beiden Grafikmodi hin und wieder zu kleinen Mikrorucklern, die aber kaum stören. Beim Spielen im Chromebrowser schien es allerdings häufiger zu diesen kleinen Problemen bei der Bildrate zu kommen als am TV mit Chromecast.Persönlich würde ich die grafischen Abstriche zugunsten der höheren Bildrate in Kauf nehmen, weil sich Cyberpunk dadurch einfach deutlich flüssiger und damit angenehmer spielt. Hinzu kommt, dass auch bei der Qualitätsvariante Kompromisse eingegangen werden müssen: Die mitunter geringe Zeichentiefe, bei der Details von Texturen oder sogar Objekte plötzlich aufploppen, wird dort zwar verbessert, aber nicht völlig eliminiert und fällt zumindest dann negativ auf, wenn man sich beim Schlendern durch die offene Welt darauf konzentriert. Dort herrscht übrigens ein reges Treiben: Zwar treiben sich auf Stadia nicht ganz so viele Passanten und Fahrzeuge in Night City herum wie auf einem Ultra-PC, doch entsteht im Gegensatz zu den Old-Gen-Konsolen hier immer noch ein überzeugender Eindruck einer lebendigen Spielwelt. Allerdings machen Bugs auch vor der Streamingvariante nicht Halt: Neben kleineren Grafik-Glitches ist es bei Cyberpunk 2077 zum ersten Mal in unserer Test-Historie passiert, dass ein Spiel komplett abgestürzt ist und einen Neustart des Streamingservice erfordert hat.