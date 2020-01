Die Commandos-Reihe war Anfang des Jahrtausends die Adresse für knüppelharte Echtzeit-Taktik im Zweiten Weltkrieg. Kalypso will euch jetzt mit einem HD-Remaster von Commandos 2 wieder in den Einsatz hinter feindlichen Linien schicken. Können Green Beret & Co auch nach knapp 18 Jahren noch unterhalten? Mehr dazu im Test.

Der Schwierigkeitsgrad ist hoch: Schon die Trainingseinsätze sind knüppelhart.

Die Kulisse wurde ordentlich modernisiert - es fehlt aber an Übersicht.

Ach du meine Güte! Waren Spiele früher wirklich alle so schwer? Zum x-ten Mal verreckt gerade mein Spion im Sperrfeuer der Nazi-Schergen einer U-Boot Basis, irgendwo an der französischen Atlantikküste. Erneut ist das natürlich hauptsächlich mein Fehler - ich habe schlicht eine weitere Wache übersehen, deren einblendbarer Sichtkegel ein paar Pixel weiter reichte als ich dachte. Zwei unfreiwillig komische Alarm-Samples, eine MP-Salve und einen Quickload später beginne ich meine Pirsch erneut…man braucht sehr viel Geduld hinter den feindlichen Linien.Der Schwierigkeitsgrad von Commandos 2 ist aus heutiger Sicht knüppelhart. Die Echtzeit-Taktik lässt sich nicht pausieren und auch gleichzeitig ausgeführte Aktionen verschiedener Elite-Agenten können nicht minutiös vorgeplant werden. Stattdessen muss ich in der im Vergleich zum Original von 2002 zwar deutlich höher aufgelösten, aber immer noch verhältnismäßig krümeligen 2D-Kulisse jeden Befehl exakt timen und gleichzeitig alle Wachen im Blick haben, was angesichts der sehr geringen Zoomstufe nicht immer einfach ist. Ein Fehler und es ist Schluss, eine Rückspulfunktion gibt es nicht. Dafür aber Quicksave und Quickload, die man manchmal im Sekundentakt malträtiert.Zudem fehlt mir beim Einstieg das damals beigelegte Handbuch: Anders als im Jahre 2020 werden die Charaktere und vor allem ihre individuellen Fähigkeiten nicht in Tutorials erörtert, sondern müssen angelesen werden. Wenn mir dann im zweiten Einsatz befohlen wird, Seeminen zu entschärfen, muss ich schon von alleine darauf kommen, wer mein Taucher ist, welche Taste den Taucheranzug aktiviert und wie genau ich eigentlich die Minen unschädlich machen kann.Zugegeben: Das ist weniger die Schuld von Commandos 2 als fehlende Sorgfalt von Yippee Entertainment, die von Kalypso mit dem HD-Remaster des Klassikers beauftragt wurden. Das Studio hat bis auf die Kulisse nämlich wenig an der Kampagne der Pyro Studios geändert – und den Multiplayer ganz gestrichen. Somit gibt es außer den zwei schon damals grenzwertigen Trainingseinsätzen, die aus heutiger Sicht eher eine Lernwand ohne Klettersprossen darstellen, da man auch hier ohne Vorwissen über Handhabung und Agenten gnadenlos scheitern wird, kein Tutorial. Für Veteranen mit gutem Gedächtnis ist das sicher in Ordnung. Wer allerdings wie ich Commados 2 zuletzt im Jahr 2003 zu Gesicht bekommen hat, wird schon beim Üben mehrmals scheitern.