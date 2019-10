Ori and the Blind Forest

Switch-Besitzer können sich nicht über einen Mangel an Umsetzungen beschweren, doch ein Hüpf-Highlight sticht derzeit heraus: Nach dem Okay von Microsoft konnten die Moon Studios ihr einst exklusives offenes Action-Adventure für Nintendos Konsole umsetzen. Eine traumhafte Kombo für unterwegs oder noch ein vermurkster Port?

Auch die unterirdischen Tempel sind eine echte Augenweide.

Der Port war eine gute Idee, schließlich passt die Seitenansicht prima zum Mobilbetrieb der Switch - und schon auf PC und Xbox One steckte ein wunderschöner und toll ausbalancierter Plattformer im Spiel! Bereits in der Ur-Fassung war es fast schon unheimlich, wie gut all die coolen Gadgets des kleinen Waldgeists auf die Erkundung der Welt abgestimmt wurden. Besonders gut gefielen mir z.B. die Experimente mit der vielseitigen „Stoßen“-Fähigkeit, die mich an den Projektilen der Feinde entlang in versteckte Areale bugsierte. Auch die stimmungsvolle Sounduntermalung unterstrich die Stimmung perfekt! Wer nähere spielerische Details erfahren möchte, sollte unbedingt unseren Test zum Original besuchen oder sich das Video-Fazit anschauen. In diesem Nachtest konzentrieren wir uns auf die Analyse der Umsetzung.Wer erst jetzt auf der Switch zuschlägt, genießt gleich mehrere Vorteile gegenüber Erstkäufern im Jahr 2015. Damals erschien der an Titel wie Metroid angelehnte offene Action-Plattformer für Xbox One und PC. Später wurde allerdings die Definitive Edition veröffentlicht, deren Inhalte auf der Switch von Anfang an dabei sind. Die überarbeitete Version umfasst einen verbesserten Theater-Modus (Zwischensequenzen, Konzeptzeichnungen, Trailer etc.) sowie ein großes, neues Gebiet "Black Root Burrows", das in die Hintergrundgeschichte eingebettet wurde. Neu sind ebenfalls die beiden Schwierigkeitsgrade "Einfach" und "Schwer" - zumal es mehr Speicherpunkte gibt und in besonders knifflige Momenten wie Flucht-Passagen die Balance überarbeitet wurde.Spielerisch bekommen Switch-Nutzer also etwas mehr Umfang und Feintuning geboten. Der größe Vorteil ist aber, dass sie sich nicht wie zum Start des Originals mit den seltenen, aber nervigen Streaming-Rucklern (also dem sekundenlangen Einfrieren des Bildes) herumschlagen müssen. Sie zerhackten manchmal komplette Sprungpassagen.Allgemein ist den Entwicklern die Umsetzung für die Mobil-Hardware toll gelungen. Es bleibt stets flüssig, sauber und die Steuerung knackig direkt. Sicher, im Bereich der Effekte musste das Team massiv die Schere ansetzen. In der glühenden Kulisse gibt es bei weitem nicht mehr so viele schimmernde Partikel, Vegetations-Details oder hübsche Wasser-Effekte. Die komplette Beleuchtung überstrahlt nicht mehr so stark und auch Unschärfe-Effekte wurden zurückgefahren. Insgesamt wirkt der Gesamteindruck dadurch weniger traumartig. Trotz allem ist aber auch die Nintendo-Fassung wunderhübsch geraten, denn das tolle Art-Design und die urigen Waldkulissen bringen auch dort das typische Flair ins Spiel ,das mich wieder und wieder zum Staunen brachte. Habe ich hier wirklich einen Switch-Titel vor mir? Respekt an die Moon Studios für die technische Leistung! Wenn man nicht gerade eine andere Fassung nebenher laufen lässt, vergisst man die Unterschiede im Bereich der Effekte nämlich schnell.