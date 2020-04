Yakuza Kiwami

llove7 hat geschrieben: ? Gestern 21:34 Ich kann nur von den ersten 60 - 90 Minuten sprechen, weiter habe ich beide Teile nicht gespielt, aber das ist für mich so die spanne wo mich ein Spiel packen muss, wenn es bis dahin nicht passiert spiele ich meistens nicht weiter.

In Zero habe ich auch gar nicht verstanden was für ein Status mein Charakter überhaupt hat in Kiwami war das sofort klar. Mag sein wenn man alle Teile betrachtet man mit der Geschichte ganz vorne anfangen sollte, aber als neuling weiß ich nicht ob das zutrifft.

4P|Benjamin hat geschrieben: ? Gestern 22:17 Oh, also Kiwami 2 find ich auch super! Das ist für mich zusammen mit 6 sogar mein liebster Teil. Wobei ich da sogar das PS2-Original bevorzuge, weil mir Sayamas Stimme dort wesentlich besser gefällt. Das erste hat imho aber trotzdem eine der besten Geschichten. Und ja, OK, ich mag sie mehr als Zero.

Ich glaube, du solltest Zero da etwas mehr Zeit lassen... es erzählt seine Geschichte... ein wenig anders. Dir wird alles erklärt, was du wissen musst - manche Dinge aber erst zu gegebener Zeit. Insofern ist Kiwami da vielleicht wirklich... mhm... geradliniger, aber meiner Meinung nach nicht besser und ganz sicher nicht "tiefer", was die Charakterzeichnung angeht. Man muss auch halt sagen... Zero kommt langsamer in Gang... was eben auch darin liegt, dass es sich viel mehr Zeit lässt, weil es viel mehr Zeit hat. Wie eingangs schon geschrieben, wenn ich beide Games nicht total "unterschiedlich" gespielt habe, ohne es zu bemerken, hängst du allein am Hauptplott von Zero mindestens doppelt so lang wie an selbigen in Kiwami. Und ein weiterer Punkt, der halt bestehen bleibt... du bekommst in Zero eigentlich alles, was dir Kiwami bietet (an Umfang, an Möglichkeiten, an Minigames, an Abwechslung...) - plus eben ne gute Portion mehr.Ketzer! Okay, ich will...