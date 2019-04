Low-Tech statt Star Trek: Steht Science-Fiction meist für strahlende Hologramme und futuristisches Design, schwebt Flat Earth Games etwas ganz anderes vor. Mit Objects in Space hat das australische Studio nämlich eine Weltraum-Simulation à la Elite oder Privateer erschaffen, in der von einer schillernden Zukunft keine Rede sein kann. Das Leben als Händler, Pirat, Taxiflieger oder Kopfgeldjäger fühlt sich hier eher wie der Alltag eines U-Boot-Kapitäns an. Und das ist längst nicht die einzige Besonderheit, die wir im Test entdeckt haben.

Der wichtigste Arbeitsplatz: Der zentrale Bildschirm ist das einzige Fenster nach draußen.

Es war ja gar nicht geplant, dass das Alter Ego in dieser Zukunft landen sollte. Doch ihre oder seine Reise in den Apollo-Sternenhaufen nahm eine unerwartete Wendung, als die Gruppe der dorthin fliegenden Raumschiffe getrennt wurde. Als erste Menschen sollten sie in der fernen Welt ein Sprungtor errichten, um eine stabile Route zwischen dem bereits besiedelten Teil des Universums und der neuen Heimat zu errichten.Doch als sie oder er den Sternenhaufen erreicht, ist viel Zeit vergangen, denn einige Schiffe der Gruppe springen mit vielen Jahren Verspätung in den Normalraum zurück. Und so kommt man in einer Welt an, die von konkurrierenden Interessen unterschiedlicher Fraktionen zerrissen ist. Das Sprungtor wurde deshalb nie gebaut; der Apollo-Sternenhaufen ist auf sich allein gestellt. Beste Voraussetzungen also für Abenteurer, die im neuen Grenzland Karriere machen wollen!Flat Earth Games nutzt das Szenario aber nicht nur als farbenfrohen Hintergrund, denn die eigene Geschichte ist selbstverständlich mit diesen politischen und ökonomischen Verstrickungen verbunden. Über Nachrichten-Artikel, die in hoher Frequenz eintreffen, liest man sich dabei in eine Welt ein, deren politische Situation höchst labil ist. Und ob man voneiner Person um Hilfe gebeten wird oder ganz normale Transportaufträge annimmt: Viele dieser Aufträge werden nicht vom Zufall generiert, sondern sind Unterhaltungen, bei denen man an vielen Stellen zwischen mehreren Antworten wählen kann. Die meisten davon beeinflussen den Verlauf des großen Dramas freilich nicht…… manche haben für die eigene Karriere aber große Auswirkungen. Immerhin hat man oft genug nicht nur die Wahl eine Mission abzulehnen – es kommt auch schon mal eine dritte Partei ins Spiel und bietet ein, zwei Credits mehr, wenn man den ursprünglichen Auftraggeber hintergeht. Vielleicht erhält man auch eine riesige Summe, wenn man zusätzliches Risiko eingeht. Oder man lässt eine Gestrandete einfach stehen, die ohne es zu wissen in einen tödlichen Anschlag verwickelt wurde. Dann würde man allerdings auf eine beträchtliche Belohnung verzichten.Schön, dass man in vielen dieser Unterhaltungen nicht nur „Ja, bitte“ und Nein, danke“ erwidern, sondern mit fiesen Spitzen Kontra geben darf, ohne die Mission gleich abzulehnen. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass das Spiel den Titel einer Episode aus Firefly trägt. Die bissigen Dialoge erinnern jedenfalls an die Kaltschnäuzigkeit mancher Charaktere in Whedons viel zu kurzlebiger Serie.