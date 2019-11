Vor drei Jahren erschien Civilization 6 für den PC. Der Strategie-Klassiker konnte zwar nicht mehr so begeistern wie in seiner Blütezeit, zumal KI und Diplomatie stagnierten. Aber Firaxis sorgte mit einem großen Spektrum samt Expansion, Spionage und Religion bis hin zu Stadtstaaten sowie frischen Impulsen wie der Distriktverwaltung oder der Anführer mit unterschiedlichen Agenden für richtig gute Unterhaltung. Wie spielt sich die globale Strategie auf PlayStation 4 und Xbox One, die in Zusammenarbeit mit Aspyr Media umgesetzt wurde?

Das Gamepad wurde sinnvoll belegt.

Verweilt man etwas länger auf einem Feld, werden Zusatzinfos eingeblendet.

24 Anführer stehen zur Verfügung.

Auch auf den Konsolen kann man nicht besonders weit herauszoomen.

Nach drei Jahren bekommt man Civilization 6 auf der Konsole leider nicht einem Paket, sondern muss für die 2018 und 2019 veröffentlichten Erweiterungen zusätzlich bezahlen: Im 5,2 Gigabyte schweren Hauptspiel für knapp 50 Euro sind zwar einige zusätzliche Völker und Szenarien wie Polen, Wikinger, Australien, Persien und Makedonien enthalten. Aber wer die sehr relevanten spielmechanischen Weiterentwicklungen sowie die 18 Anführer aus den beiden Add-Ons Rise and Fall (Test: befriedigend ) sowie Gathering Storm (Test: gut) spielen will, muss nochmal knapp 40 Euro für das 2,5 Gigabyte zählende Erweiterungs-Bundle drauflegen.Hier gehe ich nicht nochmal auf das komplette Erlebnis ein, zumal nahezu alle Pros und Kontras identisch sind - mehr dazu in diesem Test . Hier geht es nur um das Hauptspiel, das ja seit Ende 2018 bereits für Switch erhältlich ist und dort gut abgeschnitten hat . Aspyr Media serviert auch auf PlayStation 4 und Xbox One eine durchdachte, vollständige und vor allem komfortabel navigierbare Umsetzung dieser epischen Strategie. Ihr könnt euch Hauptmenü für eines der vier Szenarien (Wikinger, Alexander, Hedwigs Vermächtnis, Outback-Tycoon) über 60 Runden entscheiden oder das freie Spiel mit zig Optionen in acht Schwierigkeitsgraden von Siedler bis Gottheit starten. Dabei stehen euch 24 Anführer von Gilgamesch über Friedrich Barbarossa bis Ghandi zur Verfügung.Zu Beginn einer Partie habt ihr die Wahl zwischen drei Tutorial-Funktionen, die je nach eurem Vorwissen mehr oder weniger oft Hilfen einblenden; schön ist auch, dass es eines speziell für Kenner gibt, die lediglich auf der Konsole zum ersten Mal spielen. Ansonsten könnt ihr in den Optionen nahezu alles von der Musik bis zur Visualisierung und Benutzeroberfläche an eure Bedürfnisse anpassen. Auch wenn die Kulisse ansehnlich, das Artdesign stellenweise edel und die Bildrate weitgehend stabil ist, ist dieses Civilization 6 kein technisches Wunder, was Texturen und Animationen en detail betrifft; außerdem bleibt es wie auf dem PC bei dem recht mickrigen Herauszoomen - aber dafür hat Strategie dieses Kalibers bekanntlich andere Stärken; und die Ladezeiten halten sich in Grenzen.Was sofort positiv auffällt ist die Schriftgröße, die an einem großen Fernseher für angenehme Lektüre sorgt. So lassen sich die meisten Texte super lesen, aber es gibt auch einige Zusatzfenster, in denen sie recht winzig ist; manuell vergrößeren kann man sie nicht. Trotzdem fühlt sich das Anwählen, Aufbauen und Stöbern in den Menüs gut an, denn die Steuerung wurde sinnvoll auf das Gamepad übertragen: So kann man mit den Schultertasten zoomen oder die wichtigen Politik- sowie Diplomatiefenster aufklappen, während man mit dem Analogstick die Städte anwählt, die Einheiten bewegt und mit dem Steuerkreuz deren Sonderfunktionen aktiviert.Zwar muss man sich in den ersten Zügen noch ein wenig an die Belegung gewöhnen, aber die Steuerung profitiert recht schnell von sinnvollen Automatismen. Man wird am Ende einer Runde immer per Symbol auf offene Aktionen aufmerksam gemacht, außerdem gefällt mir die leicht verzögerte Zusatzinfo: Bleibt man ein paar Sekunden auf einem Menüpunkt oder einem nicht sofort durchschauten Icon, bekommt man eine Erklärung eingeblendet. Falls dann noch Fragen offen sind, hilft auch die komplett integrierte, wenn auch nicht besonders hübsch illustrierte Zivilopädie mit ihren sortierten Themen sowie der Suchfunktion.Wer sich nicht nur mit der KI, sondern Freunden messen will, kann über das Internet spielen oder auf der Couch im Hot Seat loslegen. Bis zu sechs Zivilisationen können gegeneinander oder in Teams antreten, wobei man online eine private oder öffentliche Sitzung starten kann; allerding sind maximal fünf menschliche Teilnehmer möglich. Auch im Multiplayer lassen sich von sechs Siegbedingungen bis hin zu Weltgröße und Regelwerk viele Details einstellen und Computer-Gegner in den oben genannten Stufen hinzuschalten. Für langfristige Motivitaion sorgen zudem Ranglisten in diversen Kategorien.