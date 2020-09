Schummrig-schön! Die sich im Wind wiegende Vegetation lässt sich auf Bildern nur erahnen.

In Bewegung fällt es gar nicht so auf, dass Objekte am Rande (wie die Pflanze links vorne) dynamisch ein wenig herunterskaliert werden.

Wer mehr über inhaltliche Details erfahren möchte, sollte sich den Test des Originals anschauen. Dort gehe ich näher auf die nützlichen neuen Attacken und Fähigkeiten des sympathischen Waldgeistes Ori ein. Im offenen Metroid-Stil begibt er sich auf die Suche nach dem verschollenen Eulenfreund Ku. Neben der Geisterklinge gibt es im kniffligen Abenteuer z.B. einen Dreierpfeil, einen Greifhaken, eine Grabfähigkeit oder die beliebte Umkehrfunktion gegnerischer Projektile, mit der sich Ori nach etwas Übung elegant durch die Levels katapultiert - alles sehr hübsch und griffig umgesetzt!Überrascht war ich trotz nur mäßiger grafischer Abstriche, dass das Spielgefühl nicht ansatzweise so sehr unter Bildratenproblemen leidet wie zum Start auf der Xbox One X (trotz ihres etwa sechs mal so leistungsfähigen Grafikchips). Die „Mini-Freezes“ lassen das Bild hier beim Nachladen viel seltener und kürzer einfrieren, so dass das Ergebnis meist angenehm flüssig wirkt. Hier und da werden die 60 Bilder pro Sekunde zwar nicht gehalten, es bleibt aber fast immer sehr gut spiel- und steuerbar.Mit welchen Tricks die dynamische Beleuchtung auf vorberechnete Bildbereiche umgemünzt wurde und welche weiteren Kniffe zum Einsatz kamen, sieht man übrigens in einem Special von Eurogamers Technik-Ressort Digital Foundry. Dort gewährt Studio-Mitgründer Gennadiy Korol einen ausführlichen Einblick in den eigens modifizierten Fork der Unity Engine (Spitzname „Moonity Engine“). Im mobilen Modus und seiner 720p-Auflösung fallen mir grafische Abstriche sogar noch weniger auf, während ich im Gegenzug bemerke, dass die Übersicht natürlich im ursprünglich vorgesehenen TV-Betrieb besser zur Geltung kommt. Weniger schön (aber auch nicht dramatisch) sind eine Hand voll Abstürze, die während des Durchspielens auftraten.