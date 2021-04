Desuです schrieb am 15.04.2021 um 15:24 Uhr

Ich kann wirklich Jedem der auf WWII und allgemein immersive Millitary TeamShooter interessiert ist Post Scriptum empfehlen. Das Spiel ist sowas von atmosphärisch, die Grafik und Soundeffekte, das Schussverhalten, alles sehr realistisch und immersive. Die soziale Komponente in kleineren Squads unterwegs zu sein und die dynamischen Maps geben einem nicht selten das Gefühl in einem WWII Film zu sein.

Die Community ist auch sehr nett, man merkt das hier viele Leute gelandet sind denen die modernen bling bling shooter und "Meta-Gaming" (also alles muss immer auf den höchst möglichen persönlichen Gewinn abgestimmt sein; man nutzt alle Taktiken um sich einen Vorteil zu verschaffen etc.) zu viel sind. Ich rate persönlich jetzt mal ab auf deutschen Servern zu spielen, weil da schon recht schnell die große Schuldfrage im Raum steht, wer hat was falsch gemacht etc. Wohingegen auf den englischen (UK/USA) eine sehr bunte Mischung an Nationen vertreten ist und alle sehr kumpelhaft zusammenspielen.

Finde schade, dass das Spiel so wenig thematisiert wird, weil man hier wirklich einen Titel hat mit dem man Stunden Zeit in Nu verstreichen lassen kann, ganz ohne Achievements, Experience, Dingen zum Freischalten, sondern einfach Oldschool und Zen mäßig im hier und jetzt.