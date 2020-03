"Panzer und Soldaten, echt jetzt? Wie kann man diese kleinen Symbole nur über Stunden verschieben?" Ich erinnere mich noch an die Kommentare zuhause, wenn ich mal wieder vor dem Rechner versackte, irgendwo an einer Frontlinie. Ich habe Panzer Corps , damals von Bodo mit 86% im Test besprochen, schon 2011 sehr lange gezockt. Das liegt an meinem Faible für rundenbasierte Wargames, die ich auch gerne auf dem Tisch spiele. Im Gegensatz zum vermeintlich ähnlichen Prinzip in Civilization 6 & Co oder 4X-Strategie à la Endless Space 2 steht hier natürliche die militärische Expansion ohne Forschung oder Diplomatie im Vordergrund - und zwar im großen Maßstab.

Auch in Afrika wird im Laufe der Kampagne auf Seiten der Wehrmacht gekämpft.

Man kann Deutsch auswählen, aber es gibt nur englische Sprachausgabe.

Der Zoom führt heraus bis in eine Symbolansicht.

Das muss nicht immer so territorial und repetitiv ausufern wie in Unity of Command 2 & Co , denn es gibt hervorragende knackige, aber dennoch höchst kreative und fordernde Wargames wie etwa Battle of the Bulge oder Drive on Moscow vom Shenandoah Studio, die sich auf spezielle Schlachten in den Ardennen bzw. an der Ostfront konzentrieren. Dieses Panzer Corps 2 ist spielmechanisch nicht derart innovativ, aber es lässt euch im ersten Teil der über fünf Etappen laufenden Kampagne "Polen 1939" die Wehrmacht bis 1945 anführen, wobei sich die Entwickler "erzählerisch" viele Freiheiten nehmen; das ist keine Simulation der historischen Abläufe, zumal man den Krieg mit den Deutschen gewinnen kann.Zu den offensichtlichen Defiziten gehört, dass man in der Kampagne immer auf Seiten der Achse kämpft - und tasächlich die Vorbesprechung in englischer Sprachausgabe hört; lediglich Texte sind übersetzt. Egal ob in Russland, Afrika oder Italien: man hat keine Fraktionswahl. Aber dafür übernimmt man alle Truppen und Prestige, kann zudem Entscheidungen treffen (greift man Polen von Norden oder Süden an?) bzw. Ziele erreichen, die sich auf spätere Etappen auswirken, so dass sich auch eine andere Vorgehensweise lohnt. Und es gibt ja alternativ mehrere separate Szenarien sowie Multiplayer, in denen die anderen vier Fraktionen, darunter Amerikaner, Briten und Russen, spielbar sind. Flashback Games zoomt mit all den fiktiven Ausschlägen jedenfalls weit heraus, konzentriert sich dabei nicht auf eine Etappe des Zweiten Weltkriegs, sondern setzt auf kontinentale Maßstäbe mit 1000 Einheiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft, befeuert von der Unreal Engine 4 - also erstmals mit voller 3D-Unterstützung.Das klingt im Jahr 2020 etwas komisch: Man denke an die Spiele von Eugene Systems, die vom kreativen R.U.S.E. über das eher klassische Wargame: AirLand Battle bis Steel Division 2 alle dreidimensional inszeniert wurden. Aber in der lange brach liegenden Panzer-General-Tradition ist 3D tatsächlich ein Novum. Die Karte ist nicht dreh-, aber weit heraus zoombar bis in eine Symbolansicht, das Gelände sieht auch in der extrem nahen Perspektive gut aus und bewahrt sich trotz gleißender Explosionen, Staubfontänen sowie leicht animierter Soldaten und im Wind wehender Fahnen seinen Tabletop-Charme. Schade ist allerdings, dass z.B. der Brückenbau der Pioniere nicht in Bewegung gezeigt wird. Es bleibt aber nicht bei technischem Fortschritt, denn sowohl der Umfang (inklusive Afrika als Schauplatz) als auch das Spieldesign wurde gegenüber Panzer Corps erweitert.Auch wenn einiges in der Benutzeroberfläche kleinteilig bis verwirrend wirkt und man sich über das sechsteilige Tutorial erstmal an die Finessen gewöhnen muss: Nicht nur das Bewegen, Verbinden, Trennen, Tauschen und generelle Transportieren von Einheiten wurde komfortabler gestaltet, sondern man hat einige Altlasten über Bord geworfen, das (leider nur als externes PDF und auf Englisch verfasste) Regelwerk sinnvoll ergänzt und vor allem neue Manöver, Wechselwirkungen und Kampfoptionen eingebaut. Wenn man Panzer Corps kennt, fühlt sich dieser Nachfolger zwar sehr vertraut an, aber er bietet ein in vielen Aspekten durchdachteres Spiel mit etwas mehr Dynamik.