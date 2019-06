Dreimal Mana



Die Collection of Mana für Nintendo Switch, die in Japan unter dem Titel Seiken Densetsu Collection bekannt ist, umfasst die ersten drei Mana-Spiele: Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana.



Den Anfang macht Mystic Quest - auch bekannt als Final Fantasy Adventure oder Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden. Es ist 1991 in Japan und 1993 in Europa auf dem Game Boy erschienen. Mystic Quest sollte nicht mit Mystic Quest Legend bzw. Final Fantasy USA: Mystic Quest oder Final Fantasy Mystic Quest für das Super Nintendo (1993) verwechselt werden.



Der zweite Teil der Action-Rollenspiel-Reihe trägt hierzulande den Titel Secret of Mana, erschien 1993 in Japan (Seiken Densetsu 2) und folgte Ende 1994 in Europa für das Super Nintendo. Das eher mäßig gelungene Remake von Secret of Mana, das im Februar 2018 für PC und PS4 veröffentlicht wurde, ist unverständlicherweise in dieser Sammlung nicht enthalten. Unseren Test findet ihr hier.



Der dritte Teil der Serie, Seiken Densetsu 3, war bisher ausschließlich in Japan erhältlich und erschien im September 1995 für Super Famicom (Super Nintendo). Vor der Veröffentlichung in dieser Sammlung war es außerhalb Japans gar nicht offiziell veröffentlicht und somit auch nicht übersetzt worden. Eine Fan-Übersetzung gab es trotzdem. Die in der Collection of Mana vorhandene Version trägt den Titel Trials of Mana. Square Enix wird Anfang 2020 außerdem ein vollständig überarbeitetes Remake veröffentlichen (Details).





Der Schwarz-Weiss-Modus von Mystic Quest.

Weitere Mana-Spiele wie zum Beispiel Legend of Mana (Seiken Densetsu: Legend of Mana) für PlayStation, das Remake von Mystic Quest mit dem Titel Sword of Mana für den Game Boy Advance, Children of Mana für Nintendo DS, Dawn of Mana für PlayStation 2 und Heroes of Mana für Nintendo DS sind in der Collection of Mana allesamt nicht enthalten.



Für die Umsetzung der emulierten Spiele zeichnet das Studio M2 verantwortlich. Die Qualität der Emulation ist über alle drei Spiele hinweg wirklich gut bis sehr gut. Grundlegend wurden Spieltempo und Spielgefühl im Vergleich zum Original - vor allem bei Secret of Mana - sehr gut getroffen, selbst inklusive der Eigenarten und Macken der Originale. Dennoch ist sowohl beim Bonusmaterial als auch bei den Optionen gegeizt worden.



Mystic Quest



In Mystic Quest kämpft man sich als versklavter Gladiator aus der Vogel-Perspektive durch eine weitgehend offene 2D-Welt - mit einem sehr übersichtlichen Kampfsystem und gelegentlichem Magie-Einsatz. Die Kämpfe finden wie bei allen Titeln der Sammlung in Echtzeit statt. Man sammelt Erfahrung, erkundet die Welt, verbessert den Charakter sowie die Ausrüstung, bekämpft Feinde und stellt sich Bossgegnern. Mit manchen Gegenständen wie der Peitsche erhält man auch Zugang zu anderen Bereichen der Welt. Allerdings fehlt dem Spiel ein richtiger roter Faden und die Rollenspiel-Elemente sind eher oberflächlich. Dennoch gehörte es seinerzeit zu den besten Action-Rollenspielen auf dem Game Boy.



Das Spiel wird wie auf dem Original in monochromer Pixelgrafik dargeboten. Drei Bildmodi stehen zur Auswahl: Dot-Matrix (grünlich), Schwarz/Weiss oder Orange/Braun. Die drei Bildmodi können in jeweils zwei Größendimensionen angezeigt werden.

Mit der Peitsche kann man neue Areale erreichen.

Eine Variante ist fast rechteckig (5,8 cm x 5,2 cm im Handheld-Modus) mit Rändern an allen Seiten. Die andere Variante ist vergrößert (8,5 cm x 7,5 cm im Handheld-Modus) und hat nur Ränder links und rechts. Die Bildschirmbereiche, die nicht vom Spiel genutzt werden, sind mit einem passenden Hintergrundbild versehen worden. Die Möglichkeit einen schwarzen Hintergrund zu wählen, gibt es nicht. Eine Breitbild-Version ist nicht vorhanden - bei keinem der drei Titel.



Mystic Quest liegt in den Sprachversionen Englisch (US und UK), Französisch und Deutsch vor, wobei die Speicherstände jeweils immer an die ausgewählte Sprachversion gebunden sind. Mit einem englischen Speicherstand kann man nicht auf Deutsch weiterspielen. Diese Einschränkung gilt für alle Mana-Titel der Sammlung.