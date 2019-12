Jeder der acht spielbaren Charaktere erlebt die Geschichte aus seiner eigenen Perspektive.

Die Welt von Romancing SaGa 3 wird alle 300 Jahre von einer folgenschweren Sonnenfinsternis heimgesucht, in der alle Neugeborenen - ganz gleich, ob Mensch oder Tier - noch im selben Jahr ums Leben kommen. Bislang gab es nur zwei Ausnahmen, aus denen Boten des Todes und der Hoffnung wurden, welche die Welt seither im Gleichgewicht halten. Jetzt hat ein drittes Kind die Eklipse überlebt. Doch noch weiß niemand, welche Auswirkungen es dieses Mal haben wird...Ungewiss ist auch die Zukunft von acht Personen, deren Schicksale in einer regnerischen Nacht miteinander verknüpft werden: Als Prinzessin Monika ihren Bruder Mikhail vor einer drohenden Rebellion warnen will, trifft sie in einer Taverne auf die vier Freunde Julian, Ellen, Thomas und Sarah sowie den Söldner Khalid, die ihr versprechen, sie sicher zu ihrem Bruder zu geleiten. Als Spieler kann man einen der sieben Charaktere oder Monikas Zofe Katarina als Protagonisten wählen.Anschließend darf man dem gewählten Charakter einen Schutzgott, eine Lieblingswaffe und auf Wunsch auch einen neuen Namen zuweisen. Je nachdem, für wen man sich entschieden hat, erlebt man trotz gemeinsamer Ziele teils sehr unterschiedliche Abenteuer. In der Rolle von Mikhail kann man sich sogar um politische, wirtschaftliche, diplomatische oder militärische Angelegenheiten seines Lands kümmern, während man mit Thomas in der Gruppe das Handelsgeschäft der Familie leiten kann.Ansonsten erkundet man im 16-Bit-Stil präsentierte 2D-Schauplätze, redet mit Einwohnern, erfüllt Aufträge und bekämpft umherziehende Monster. Die Auseinandersetzungen laufen in klassischer Rundenmanier ab: Man erteilt allen Gruppenmitgliedern Kampfbefehle, die dann entsprechend ihrer Schnelligkeitswerte ausgeführt werden. Neben konventionellen Waffenangriffen können auch ausgerüstete Gegenstände, Zauber und Spezialfertigkeiten eingesetzt werden.