Krimi Noir mit schwarzer Katze

Das Thriller-Adventure Blacksad: Under the Skin entführt euch in die dreckigen Gassen von New York in den 50er Jahren. Dorthin, wo es nach dunklen Machenschaften und Verbrechen riecht. Dorthin, wo man einen eigensinnigen und cleveren Privatdetektiv wie John Blacksad braucht...